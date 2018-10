Kia whai wāhi te hapori ki te kūmara te mahi a Kai Rotorua

Kei te whai tētahi kāhui whakatipu ki Rotorua kia whai wāhi te kūmara ki roto i to rātou hapori. Nō te Haratua kake ai te utu mo te kirokaramu kotahi ki te iwa tāra. I tēnei rā, neke atu i te kotahi rau ngā tipu kūmara i whakatōhia e Kai Rotorua mo o rātou kaitautoko, Marae, rōpū hapori hoki. Ko te aro o Kai Rotorua kia whakamāmā i te utu mo te kūmara ki ngā whānau o Rotorua. Hei tō Te Rangikaheke Kitipatea o Kai Rotorua “he awhina nui tēnei, ki te tiro whakamua tātau ko a tātau whānau ka awhinahia”. Nā ngā kaiwhakahaere o Te Puea pātata ki Rotorua i hoatu i ēnei whenua hei whakatipu i te kūmara. “Kei roto i to tātau whakapapa, me aro tātau ki tēnei mahi” Na runga i te ua me te iti o ngā kaimahi i kake ngā utu mo te kūmara i tēnei tau. I tēnei rā, kei te ako te hāpori whānui o Rotorua mē pēhea te whakatipu mā rātou anō. I hara mai a Tuahana Clark mai Kirikiriroa ki te hapai i te kaupapa hei tāna “koa ana te ngakau kei konei ngā tamariki na te mea ko rātou mo āpōpō, ana, mehemea ka mau ki a rātou ki te whakatō kai, hei oranga, ka pai tērā”. He kaiako a Paora Teka ki te kura o Raukura hei tāna “kia kite hoki a mātou akonga, pēhea te whakatō, pēhea te whakatipu huawhenua”. Ka hauhakehia ēnei kūmara hei te Paengawhāwhā, Haratua o tērā tau, ā, ka tākohahia ki ngā Marae, rōpū hapori hoki.