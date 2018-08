Kia toitū ngā rawa tuku iho o Ngāti Porou

He rōia o Ngāti Porou e mea ana, ka whai mana ake nga hapū o Ngāti Porou i te pire o Ngā Rohe Moana o Ngā Hapū o Ngāti Porou.



"Ko te tūmanako kia haere tonu ngā hapū o NP kei roto i te mōhio, kei te mau tonu rātau ki o rātau mana e pā ana ki ngā takutai moana," te kī a Matanuku Mahuika.



Ko te tuatahi o ngā pire i raro i te Ture Takutai Moana 2011, ko tā Ngā Rohe Moana o Ngā Hapū o Ngāti Porou he whakatau i te mana tuku iho o Ngā Hapū o Ngāti Porou ki o rātau rohe moana, ki ngā tikanga ika, ki ngā wāhi tapu, otirā ki ngā whakaaetanga.

"He wāhanga e pā ana ki ngā mahi hī ika, he wāhanga anō ki ngā mahi resource management, aua āhuatanga katoa," tā Matanuku Mahuika.

I whakanuia ngā mahi a Tākuta Apirana Mahuika, nāna te kāhui o Ngāti Porou i arahi i roto i ngā mahi whakawhiti kōrero ki te karauna.



Hei tā te Minita Take Kokoraho hei tā Andrew Little, "I want to acknowledge Dr Apirana Mahuika, the late, and it is with sadness that we remember his passing, so recent in our memories."

Āpiti atu ko tā te kaitōranapū Nāhinara ko tā Chris Finlayson, "I must confess I still miss, even today some years after his death, that cherry 'kia ora chris',a phone call that I used to receive from him, he didn't bother to say who he was because he knew I knew immediately."

Ko ngā hapū kāre anō kia tautoko atu, ka whai āheinga tonu ki te ture Takutai Moana 2011.



Hei tā Matanuku Mahuika, "Hika, kei te puare tonu ngā tatau hei a rātau, ki te kōrero ngātahi me mātau o Ngāti Porou hoki."



Kia anga whakamua te pire nei, ka tae atu ki te aroaro a te kōmiti Māori whāiti.