Kia kite i tōna Marae, koinei te hiahia a tētahi kōtiro

Ko te hiahia a tētahi kōtiro kua pā ki te matepukupuku ki te roro kia kite ia i tōna Marae o Murumurunga ki Te Moana a Toi. Tekau mā rua te pakeke o Zavier Marshall e manako ana rātou ko tōna whānau ki te tae ki tōna marae hei te Hakihea, he tono e tautokohia nei e ngā kaumātua o Murumurunga Marae ki Ngāti Whare. Ko tō Kohiti Kohiti he Pou whakawhiriki tēnei Marae mo tōna iwi. Na whai anō e tautoko ana ia kia haere atu a Zavier Marshall. “He kaupapa pai, he kaupapa honohono i a tātau tonu ngā whānau, honohono i a rātou kia mārama ai anei rātou me hoki mai ki te wā kainga, ki konei whakakotahi ai tātau i a tātau”. Nō te timatanga o tērā tau i pā te mate pukupuku ki tōna roro. I Waihōpai te whānau, ka neke ki Ōtautahi kia pai te taha rongoa ki ta rātou kōtiro, i piki tōna ora, heoi kua hoki mai te māuiui. Hei tā te māmā a Val Marshall “Nō te Hereturi kōka hoki mai ai te māuiui, ko te kite i tōna turangawaewae te mea nui” E aroha ana tōna whānau whānui ki Te Whaiti nui a Toi ki ngā uauatanga e pā nei ki runga i a ia me te whānau. Hei tō Mereru Mason “kia whakatau ōna whakaaro, tōna hiahia, kia kite ia i tana Marae, kia rongo ia i ngā kōrero o tana Marae koia ra te mea nui ki ahau”. Mo Jenny Kohiti o te Marae “E whakaae ana mātou, kia whakahoki mai ki noho ki waenganui i a mātou. A hea te roa he wiki pea kei te pai”. Hei tērā marama ko te hokianga nui a Zavier me tōna whānau ki tōna marae.