Kei whakawhānui pea he whare herehere mō te $1 piriona

E whai whakaaro ana te kāwanatanga ki te tāhuhu tonu, ki te aukati rānei i te whakawhānuitanga o te whare herehere o Waikeria ki te tonga o Waikato.

Ki te whānui ake tēnei whare herehere, ka wātea mai he rūma mo ngā mauhere toru mano. Engari, i te tau rua mano ngahuru mā whitu, i mea mai te Mīnita Ara Poutama a Kelvin Davis ki a Te Kāea, kāore ia i te whakaae ki te whakatū whare herehere hou.

I mea mai a Davis, "Taku whakaaro, pai ake tērā tahi piriona tāra hei āwhinatia, hei whakamutua i ngā rauraru kei roto i ngā hapori hei mua i te taenga atu ki ngā whare herehere."

E toru rau noa iho ngā moenga e wātea ana mō te hunga mauhere ki Aotearoa. Ko tā Davis, e whai rongoā ana te kāwanatanga.

I tēnei rā, ko tā Davis, "Huri kau ana te cabinet kia whakamanahia o matou whakaaro kia whakarite me pehea tatou, mehemea kia hanga kia kore e hanga rānei."

E rima tekau ōrau o te hunga mauhere, he Māori. I kapohia a Te Kāea i ngā kōrero a te Pirimia, a Jacinda Ardern e mea ana, he mate ērā tatauranga i ngā mahi a te karauna.

Ko tā te pirimia I tāna kōrero ki Waitangi, "It's the incarceration of the Māori people, disproportionately to everyone else. That is the distance between us. And so long as that exists, we have failed in our partnership."

Ka puta te whakatau mehemea ae, kao rānei ka whakawhānuihia te whare herehere hei tērā marama.