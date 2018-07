Kei tōna kāinga te kaitaraiwa o te pahi i takahurihia i te huarahi o Mountain Road, i mate atu tētahi.

Nā te kino o ngā wharanga ki te kōhine i mate, ā kaare anō kia tau tōna ingoa. E haere tonu ana ngā mahi a ngā pirihimana me te mahi toiora. Hei tā ngā pirihimana he wā taimaha tēnei mā te kirimate, nā ko tā ngā pirihimana me Victim Supprot he āwhina. I kapi ate papa reti i nanahi, Erangi i tūwhera anō whai muru i te karakia me ngā mana whenua.