Kei te whakangungua ngā tauira ki ngā mahi pakihi

I ngā tau rua tekau mā rima, neke atu i te whā rau ngā tauira kua puta i te Tohu Huanga Māori Whakawhanake Pakihi o Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau. Hei tā te kaiwhakahaere a Ngāroimata Reid, kua poipoia rātau kia rite ai te kōkiri i ngā take pakihi o te wā.

Kei te whao i te kete mātauranga, ko Bernard O'Donnell tērā o Te Atiawa, Ngāti Mutunga me Ngāi Tahu e whakatinana ana i te whakaaro, e kore te ahi o wawata e weto.

"He tauira au mō aku tamariki, he tauira au mō aku mokopuna, ahakoa ko taku pakeke, taea e koe te tutuki pai ngā moemoeā, ahakoa tō pakeke, rangatahi rānei."

Hei tā te kaiwhakahaere o te hōtaka a Ngāroimata Reid o Ngāti Wai, i hua ake ai te hōtaka nei i ngā whakakitenga a Ella Henry mā, i ngā tau 25 ki muri, arā, kia whakangungua te iwi Māori ki ngā mahi pakihi.

"They had a vision back then and sort of looked forward 25 years later and here we are in the middle of iwi settlements where a business degree is needed and having that business knowledge and acumen is really important."

Nō te tau nei rua tekau mā ono ngā tauira i puta i te tohu huanga Māori, ā, hei tā Reid kua poipoia rātau kia rite ai te kōkiri i ngā take pakihi Māori o te wā.

"We've got iwi settlements happening in the North, a number of iwi with the current government have already settled, so who's going to manage, that is probably the question."

"He huarahi hou tērā mā tātau, he huarahi rangatira hoki rā, pai hoki rā ko ngā whakatau o ngā kerēme, ēngari ko te pātai nui ināianei ka aha tātau i runga i te huarahi kei mua," tā O'Donnell.

Kei te pīrangi ia ki te whakahoki atu i ngā hua ki ōna iwi.

"Nā rātau tino tautoko mai ki au, te tūmanako nei a tōna wā taea au te mahi mā rātau nē, ehara i te hoki atu ki te kāinga, ēngari kei te noho tonu ki Tāmaki Makaurau me te whai mahi hei ōranga mō tō tātau iwi, mō taku iwi."