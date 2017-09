Kei te whakakōrerotia Te Pakanga o Ōrākau

He tuatahi i te ao te puta o te pukapuka pūrākau reo-rua, arā, he reo Māori, reo Pākehā hoki. Nā Witi Ihimaera i tuhi, nā Hēmi Kelly i whakamāori te pukapuka, Sleeps Standing Moetū, e hāngai ana te aro ki te pakanga ki Ōrākau, e ai ki ngā tirohanga a te rangatahi, he tekau mā ono tau te pakeke.

Kei te whakakōrerotia ngā pakanga o Aotearoa.

'Ka rere te winiwini i a Hīriti Te Paerata, ka puta tana kōrero, 'koia ko te Aitanga-ā-Tiki, i heke mai i te rangi te haere mai nei.'

E ai ki a Hemi Kelly, "He kōrero ēnei kāre e tino kōrerotia ana nō reira kua eke ki te wā e whakaputaina ēnei kōrero hei ako hei pānui mā te iwi whānui."

He kōrero hītoria pono, auaha anō hoki e pā ana ki te pakanga i Ōrākau.

Hei tā Kelly, "Nō reira ko te tino nuinga o ngā kōrero he kōrero pono ēngari, nāna i whakauru ētahi kōrero paki ki roto, Hei whakarekareka pea i te kōrero kia māmā ake ai te rere o te kōrero hei whaiwhai mā te kaipānui."

Nō te tau 1864, tū ai te puehu ki Ōrākau i waenganui i te kāwanatanga me ngā iwi o Maniapoto, Raukawa, Waikato me Tūhoe, ā, he Te Arawa, he Rongowhakaata, he Kahungunu, he Tūwharetoa hoki i reira.

Ko tā Hemi Kelly, "Nā Witi i āta titiro ki ngā kōrero, nā ngā ika-ā-whiro o te pakanga i Ōrākau i tuhi, i kōrero i muri mai i te pakanga, ā, ko ērā kōrero a rātau mā koira te tūāpapa o tēnei pukapuka."

Kei te pīrangi a Hēmi Kelly kia whai ētahi atu i tēnei tauira.

"Me mihi ki a Witi nā te mea kei te whakaputa ia i a tātau kōrero, ko te Māori tēnei e whakaputa nei i a tātau kōrero ake," tā Kelly.

E ai ki ngā kōrero, koia te pakanga i puta ai te kōrero rongonui, arā, "ka whawhai tonu mātau, āke, āke."

Kei ngā toa pukapuka puta noa i te motu a Sleep Standing Moetu.