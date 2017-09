Kei te tautoko a Leggo rāua ko Air NZ i te kiriata reo Māori o Moana

Mai i te putanga o te kiriata Moana i te reo Māori, kua kaha rata atu, whakatairanga hoki ngā kamupene nunui pēnei i a Air New Zealand me Leggo i taua kiriata. E ai ki te kaihautū, e ai ki a Tweedie Waititi kei te tino harikoa ia i aua mahi.

Nā te mahi māia o nga kaihanga kiriata Māori, kua whai hua te reo huri noa i te ao.

Ko tā Waititi, “I te wa ka puta mai i runga i te kōpae, i runga ia ITunes hoki ka āhei a Air NZ ki te whakaatu ki o rātou waka rererangi.”

Mai i te putanga o te kiriata i te Mane kua hipa, kua kaha rata mai ngā kamupene nunui pēnei i a Leggo ki te whakatairanga i te kiriata, kei te whakaatu hoki a Air New Zealand i te kiriata ki o rātou waka rererangi.

Ko tā te kaiarataki o Cutral Development Andrew Baker, “In November when the DVD is released and its released through ITunes that Air NZ will also be one of the first airlines in the world to show Moana reo Maori.”

Ko tā Waititi, “Waimearie tātou. He kamupene nui ērā. Kua peka mai rātou ki te tautoko i a mātou i tēnei kaupapa a Air New Zealand, rātou kua homai ngā tikiti kia āhei mātou ki te mahi i a mātou mahi,”

Kei te kaha waiata hoki ngā tamariki i ngā waiata reo Māori nā te kiriata.

Hei tā Waititi, “He nui ngā hua kua puta. Ko te hua tino nui kua puta tō tātou nei reo ki te ao a kua whakaara ake anotia to tātou nei reo,”

Ko tā Baker, “I think that now that it's in te reo Māori it's going to get a whole other lift and a whole other boost and will add a whole new dimension to that movie, especially for visitors coming on our aircraft to NZ in te reo I think it's going to be fantastic. It's going to be really popular with our customers.”

Ka tīmata te whakaatu i te kiriata ki ngā waka rererangi a te marama o Whiringa ā Rangi.