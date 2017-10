Kei te rapa āwhina te iwi taketake o Amerika ki te whakahōu i tō rātau reo

He uri taketake nō Amerika kei Aotearoa nei ki te ako i ngā mahi e whakahaerehia ana hei whakarauora i te reo Māori.

He uri Navajo, he uri Goshute anō hoki rātou i tatū mai ki Whakaata Māori me te tūmanako nui, ka whakatinana i ngā mahi o konei ki te whakaora hoki i ō rātou reo tuku iho i waenga i ō rātou iwi i te wā kāinga.

Tā te uri Navajo, tā Kiara Weathersby "Nō te hapu Tangle tōku whānau, ā, nō roto mai i te iwi whānui o Navajo. He rua tekau mā ono maero te nui o tōnā rohe, ā, he toru rau mano ngā uri."

Āe, He rāngai Navajo, Goshute hoki tēnei, ā, e pōkaikaha ana i te nui ngā wero ki te whakapūmau i ōnā ake reo.

Ko tā Ryan Christiaan Pleune, tētahi kaiako nō Te Tāone o Salt Lake, "

"Kō ētahi o mātou nō te iwi o Goshute, he kotahi hāora pea te tāwhiti whakateuru i a Salt Lake tāone. Toru tekau noa iho nei ngā uri, he reo Māori ō rātou, ā, he kaumātua katoa rātou. Nā reira, me whai waahi atu mātou ki ētahi tikanga e tāea te hao i ō mātou rangatahi ki tēnei reo ō mātou, e whererei mai ai rātou ki tēnei reo, me te mea nei, ka kōrero i te reo, ka kore rānei e whakaaro he reo tupuna noa iho anō tēnei."

Tā Kiara Weathersby anō, "Tōku tupuna whāea, he kairaranga, ā, i wahine i whakanuia mō tōnā māia ki te whakarauora i te reo me ngā tikanga Navajo. Ko ahau tonu nei te tuatahi o te whānau ki te hoki ki te ako i ngā tikanga raranga. Mō te taha ki te reo, he reo rua ahau, ā, kātahi anō au ka tīmata ki te ako i te reo i tērā tau."

Engari, pau te kaha, ka kore e mutu ō rātou pakanga ki te whakaora i ōnā reo me ōnā tikanga.

Tā Ryan Christiaan Pleune anō, "Ko ngā kaupapa te mea nui, me mōhio ki ngā kaupapa e aro mai ai te tangata ki te pouaka whakaata me te reo, hei oranga anō mō te reo."

Mō te roanga o tēnei wiki haere atu ai tēnei tira ki ngā wāhi Māori huri noa i te motu, engari hei te Rāhoroi haere atu ai ki te hui a tau o Te Ataarangi, ki Whanganui.