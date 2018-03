Kei te piki ake te rahi o te tahu tūpāpāku huri i te motu

Ko te penapena pūtea tētahi o ngā take e hiahia ana ngā tāngata ki te tahu i tō rātou tūpāpāku kaua ko te nehunga. E ai ki a Funerals Direct i tērā tau he ono tekau ōrau o ngā tāngata puta noa i te motu e tahu tūpāpāku ana he mea whai ana hoki i a Ngāi Māori.

"Inā ka mate tētahi ka haringia tōtikangia atu te tūpāpāku ki te whare tahu tūpāpāku," hei tā Noel Morris nō Simplicity Bereavement Services.



Ko tā Funerals Direct kua piki ake te rahi mā te ono tekau ōrau puta noa i te motu, ko te nuinga o rātou he tauiwi, heoi kei te piki ake te nama o ngā whānau māori e whai ana i taua hiahia.

"Kei tahu tūpāpāku ētahi iwi, ka haringia atu ētahi ki te marae heoi i te mutunga kaua rātou e kawe atu ki te urupa, ka hari kē atu rātou ki te whare tūpāpāku. Nātemea, kāore rātou i te hono tonu atu ki tō rātou ūkaipo," hei tā Lance Murray o Funerals Direct.

E tata kī ana tēnei urupā ki Heretaunga, e ono tekau mā ono mano pūmita tōna nui. Tōna whitu rau, e whitu tekau ngā tūpāpāku ka tahuna ki konei ia tau, ā ahakoa he iti te Māori e pērā ana, kei te rahi haere.

"I ngā tau kei te piki ake te rahi o ngā tāngata e hiahia tahu tūpāpāku ana, i ngā rua tau e 550 ngā tāngata i pērā ai, heoi kua piki ake taua whika mā te rua rau ngā tāngata, he nama nui tērā," hei tā Isak Bester o te wāhanga Cemeteries and Crematorium i te kaunihera ā-rohe o Hastings.

Ko te māmā o te utu te take e whai ana ngā whānau maha ki te tahu tūpāpāku.

"Kei te takiwā o te $5500, $8000 piki ake ki te $12,000 neke atu te utu mō te tangihanga, heoi i ētahi waahi ki Tāmaki Makaurau he $1500 piki ake ki te $2500 te utu mō te tahu tūpāpāku," hei tā Murray.

Tōna rua haora neke atu te roa o te tahu tūpāpāku, kātahi ka rite kia haringia atu ki te wāhi okioki.