Kei te kohi hūtu hei whakarākei i ngā kaumātua

He kaupapa tākoha kua whakarewa ake i a Brad Totorewa o Waikato, arā, Koha Māi Tō Hūtu, he hūtu hei whakakākahu i ngā kaumātua o Waikato. Heoi ahakoa te whakaaro pai, he kōrero whakahē kei te whiua e wētahi.

“I te mea mōhio ana au he nui ngā tāngata e purutia rawatia ō rātau hūtu, anō nei he whare pūngāwerewere, anō nei he hūtu whakatipu rīwai,” te kī a Totorewa.

Hei tā Totorewa, kei te kaha tautokohia te kaupapa nei arā he maha ngā hūtu kua tākohatia.

“Ko ngā kaipakihi, ko ngā tangata whakapai tūpāpaku, ko ngā whānau pani, tuku katoa mai ō rātau hūtu ki tēnei kaupapa.”

I toko ake te whakaaro i a i Koroneihana, e whakahaere ana i te paepae hau kāenga o Waikato.



“Mehemea kei te noho tātau ki runga i te paepae, me rawe te hanga o ngā kākahu. He pēwhea ngā koroheke pūtea kore nei, ngā mea i runga i te penihana, pēwhea tō rātau hoko i te hūtu o ēnei rā?”

Ahakoa i hua ake te whakaaro i ngākau aroha, kua tae atu ngā kōrero whakahē a ētahi e mea ana he pēhi ki ngā tikanga Pākeha.

“Kia Māori mai ngā kākahu o a tātau kaumātua me mau kahu, mau korowai, kei te pai tērā āhua, engari taihoa ake nei. I tēnei wā ko te mau hūtu kē te aronga.”

E whā nga wahi hei whakataka kākahu ara ki Rangiriri, Ki Kirikiriroa, Ki Raahui Pokeka, ki Tāmaki Makaurau anō hoki.

Hei tā Brad Totorewa ko te wawata ia Kia kakahutia nga kaumatua katoa o Waikato, kātahi ka tuku i nga toenga ki iwi ke.

Tāmaki Makaurau

204 Great South Rd, Takanini, South Auckland

9am-5pm, Mon-Fri

Pātuhi atu ki 0273106682 i te tuatahi

Kirikiriroa

161 Massey Street, Dinsdale

10am-2pm, Mon-Fri

Rangiriri

12 Rangiriri Rd

10am-2pm, Tue-Fri

Raahui Pokeka

71 Rotowaro Rd

Pātuhi atu ki 027 510 8962 i te tuatahi