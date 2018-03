Kei te kino haere te ngau a te ngārara P ki Te Taitokerau

Ko tā te Minita Take Ōhanga-ā-Rohe a Shane Jones me raupatu mārika ngā rawa a ngā kēnge e tunu ana i te P. Ka whai tēnei kōrero i putanga mai o te rangahau a Te Kunenga ki Pūrehuroa e mea ana he ngāwari noa te hoko i te taru P.

Ko tā Jones,“Ko te hunga e tunu ana i te 'P', ko wētahi nō Āhia me ngā kēnge, māmā noaiho māku e titiro, raupatuniga wā rātau taonga ā-moni, ā-whare, ā-waka, ā-tangata.”

He kotahi i te toru o te hunga i whakautu i te uiui a Te Kunenga ki Pūrehuroa e mea, Ki te Taitokerau, he rua tekau mēneti noa iho kia hoko i te ngārara P.

Ko tā Jones, “Tēnei kēhua ko te 'P' ko tāna he pokepoke i ō tātau whānau. Me taku mōhio ko te hunga e kai ana i te 'P' ehara rātau i hunga e tunu ana i te 'P'. Ehara i te mea he uaua te kite i te whānau e raru ana i te P engari māku ki a tātau ko te hunga e tunu ana, kotahi anake te whakautu.”

Ehara i te take hou ki te Taitokerau, arā ināianei koia te take tuarua, i tua i te waipiro, e kuhu ai te tangata ki te kaupapa whakanoa a te Hōhipera. He toru miriona tāra i tuku e te DHB me ngā Pōrihimana ki Te Ara Oranga, he kaupapa hei whakaako i te hunga kua ngaua e te ngārara P.

Ko tā te kaiwhakahere ki Te Ara Oranga ko te matū o te kaupapa he mahi, “increase access to services for those who have meth-related issues and that early intervention actually can help prevent people becoming so unwell that they are unable to care for themselves.”

Ko tā Reti me rapa pūtea tautoko rātau hei whakawhanake i ngā ratonga e pokea ana i ēnei raru.

“There are certainly issues that present in terms of rebuilding relationships, in terms of finding stable accommodation, in terms of helping the whānau member to develop skills to help them cope with addiction.”

Hei tāna anō me pai ake ngā kapapa whakaako ki Te Taitokerau, ka mutu, me whakahāngai i ngā rautaki rongoā kia ngā hapori.