Kei mōrearea kē te wai ki ētahi wāhanga o te awa o Whanganui hei te raumati

Kua puta te wero a ētahi kainoho ki Whanganui kia noho ū te kāwanatanga ki tā rātou kī taurangi kia whakapai i ngā awa o te motu. E whai ana tēnei i te whakatau a Te Kaunihera ā-rohe o Horizons, e paru ana ngā wai ki Pipiriki ā, kāore e āhei ana te kauhoe ki reira nā te nui o te paihana e-coli ki roto i te wai.

E ai ki tētahi uri o Te Ātihaunui-ā-Pāpārangi me Ngā Paerangi, e ai ki a Ashley Patea, "Ko tātou te awa, ko te awa ko tātou, nō reira e tika ana me whakaora tātou i tō tātou awa nga mea paru ngā momo paru kāore he pai mō te awa nō reira kaore he pai mo mātiou ngā tāngata, ngā uri o te awa hoki"

Ka mātai a Patea i te wai. E ai ki tētahi rīpoata a Horizons, mōrearea kē ana te wai ki Pipiriki, ā, e kore e tāea te kauhoe ki reira.

"Ki te whakarāhuitia e Horizons kia kaua tātou e kauhoe ki roto i tō tātou awa ka aukati tō mātou hononga ki ngā wai." tā Patea.

E ai ki tētahi kaikauhoe, "Mehemea he paru ka kaukau tonu mātou nā te mea he tino wera, ā, kaore mātou e ware e paā ana ki nga tutae o nga kau me era atu."

E matapaetia ana ka piki te pā mahana ki te taumata i te wā o te Raumati. Koinei te wāhi ka haramai ngā whānau ki te kaukau, ēngari tērā pea e kore rātou e āhei i tēnei tau, i runga i te whakaaro a te kaunihera ā-rohe o Horizons, ki te rāhui I te awa.

Ko tā te kaikaunihera a Nicola Patrick, "I think it's almost certain that we're going to get some of those red results, and part of the challenge with the results is they're always a few days late, they take a few days for the tests to go through the lab."

E ai ki te Mīnita take taiao, ki a David Parker, e noho ū ana te kāwanatanga ki tā rātou kī taurangi ka whakatikahia ngā awa o Aotearoa kia pai ai te kauhoe, ā, e puta ana tētahi whakataunga here ā-mōtu hei tērā tau.

“We remain absolutely committed to swimmable rivers. We will be promulgating a new National Policy Statement next year. It then follows a statutory process under the Resource Management Act.”

Ko te huringa tau torutekau o te wānanga ā-iwi, o Te Tira Hoe Waka hei te marama o Kohitātea, ā, ko tētahi o ngā tino kaupapa, ko te hauora o te awa me te hauora o ngā uri anō hoki.