Kapa haka - ka whakanui te Kapu Delamere i ngā tau 57

I tere pīpī whakao atu ngā hapori o te Tairāwhiti ki te tautoko i te hui Delamere Cup ki Ōpōtiki. He whakataetae kapa haka ka tū ia tau i waenga i ngā kappa haka kura tuatahi kua eke ki tōna tau rima tekau mā ono.

Hei tā Paora Brosnan, "Kei te ora tonu te reo ki roto i a mātou, kei te ora tonu te tikanga i roto i a mātou, i reira koa atu ai ahau nō reira eke ai ngā tamariki i runga i ērā āhuatanga."

Kua rima tekau mā whitu tau te kaupapa e haere ana, kua tohua ki te ingoa o Takamoana Delamere o te rōpū Māori Rua Tekau mā Waru.

E mea ana a Kylie Poihipi, "E ai ki a mātou, ko Koro Billy Bags. Koia tētahi o ngā tangata o ngā hoia o te rua tekau mā waru. Koia pea tētahi o ngā koroua e kaha nei ki te wero i ngā āhuatanga o te wā, nānā tonu i whakatakotohia mā mātou tonu tēnei kaupapa e kawe."

I maia te tū a Opotiki i te putanga o tā rātou wero ki te marea, mō te tūkino o te mate whakamomori e pākia nei i tō rātou taone.

Hei tā Te Rauhui Gawler, "We had some passings in our kura at the start of this year so we wanted to bring that message into our performance."

E mea ana a Byron Smith, "Telling all the parents to listen to their children."

E rua rā te roanga o te kaupapa. A ka kitea ngā kura no Te Whānau a Apanui, Opotiki, Torere me te Waimana.