Kapa haka greats take stage in celebration of Matariki

Ko ētahi o ngā ingoa rongonui i kitea ki te papa whakatūwaewae i te whare taiwhanga o te Kapua i Tāmaki Makaurau hei whakanui i a Matariki. Ko Te Taumata Kapa Haka te ingoa o te hui e kite i ngā momo kapa pēra i ngā toa o Te Matatini, a Whāngārā Mai Tawhiti me te haukainga ano hoki o Te Waka Huia.

Tika tonu, i haruru te wāpu i Tāmaki Makaurau nei i runga i te mohio ko ngā toa o Te Matatini a Whāngārā Mai Tawhiti ka tū hei whakanui i te tauhou Māori.

Ko tā Anahera Higgins (Kaiwhakahaere), "Miharo rawa atu i ta rātou tae mai ki te tautoko te kaupapa o Matariki, kia tū i te papa tuwaewae, ahakoa he ngahau hei whakangahau i te iwi, he rawe."

Ko te ingoa o tēnei kaupapa, ko Te Taumata Kapa Haka mō Matariki i te whare taiwhanga o Te Kapua, hei waha i ngā whakakapinga a te kaupapa a 2degrees, ko te Super Kapa Haka, hei whakakao i te iti me te rahi. Hei ta te kaiwhakahaere a Anahera Higgins, he hua nui tenei i roto hoki i te tau tuatahi.

Hei tā Higgins, "He kaupapa kia hono te Kaunihera ki Te Matatini, ko te tikanga o tēnā kia tū ngā kapa pai rawa atu, ngā kapa toa o te motu. Ae the best of the best, ka hāere mai ratou ki te tautoko i tēnei kaupapa."

Nā ngā toa whakaihuwaka ruamano tekau mā rima a Te Whānau-ā-Apanui te wairua o Te Tairāwhiti i kawe ake ki Tamaki nei, a, ka kinakitia ki tētahi wairua tōrangapū.

Kei te kaha tonu te Kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tautoko i nga mahi a Rehia hei whakanuitanga mo te tau hou Māori.