Kāore ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau e hiahia ana kia tūraki o rātou tūru

Ko te hiahia o ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau kia nui ake ngā Māori ki Pāremata.

Kāore ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau i uiuitia e Te Kāea e whakaae ana kia turakina o rātou tūru, "He mea raru na te mea he maha ngā tāngata Pākeha kei te Pāremata me he iti ake nga tāngata Māori ki roto."

I pukuriri tēnei rangatahi ki te whakaaro, "It'd be pretty rats*** because our people won't really be getting to vote for much."

Neke atu i te 21,000 tāngata i pōti i tēnei rohe i te tau 2014.

Ko tā tētahi atu kaipōti, "Mai rā anō i tū ēnei tūru mo te iwi Māori."

I whakaae te katoa ki te whakaaro, me tū kanohi kitea te Māori, "I believe we do need a voice in parliament. We lose some Māori seats we don't have a voice and we need spokespeople to speak on behalf of our people."

Ko tā ngā kaipōti, me noho te mana whakarite ki ngā kaipōti Māori, "Kei te iwi Māori te mana mo taua whakatau."

E rua marama kei te toe ki te Kowhiringa Pōti, ā, e hiahia ana tēnei taiohi ki te tuku pōti, "I wouldn't mind voting one day, give it a go I suppose, see how things go."

Mēnā ka uru a Aotearoa Tuatahi ki te kāwanatanga, ka tū pea he whakataunga ā-iwi kia mau, kia tūraki rānei i ngā tūru.