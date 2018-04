Kākahu mahana mo te hunga noho kore kainga, moe ki ngā tiriti

Ka mahana te hunga noho kore kainga i ēnei marama na runga i te whakaaro nui o tētahi wahine e huri nei i ngā papanarua hei kākahu mahana. I roto i te wha hauora tekau mā whitu ngā kākahu mahana ka oti i a Ngawhainga Kiriona-Winiata.

Mo te hunga noho kore kainga te hunga hoki e moe nei ki runga i ngā tiriti. “Āe, ko au anake e mahi ana i tēnei mahi mo tēnei wā, kua puta i au ngā panui mo ētahi awhina, kei a mātou ngā papanarua, whakaakoranga hoki” ki tā Kiriona-Winiata. Koinei te tau tuarua kua tuitui a Ngawhainga i ngā kākahu mahana mo te hunga noho kore kainga me te hunga moe ki runga i ngā tiriti. I tēnei tau kotahi rau, whitu tekau mā rima ngā kākahu mahana kua mahia e ia, ā, ka rere ana ngā mihi whakanui mo ōna mahi.

Ki tā Christina Moana wātene Māori ki Rotorua “ae, me nui ake ngā tāngata pērā i a ia hei awhina i a rātou e pani ana”. “Ka ahu mai ngā paparua mai i te hapori St Vincent DePaul he tūhononga kei waenga rātou me ahau ka haere ahau ki te tini i ngā papanarua mai reira” ki tā Kiriona-Winiata.

He kaiarahi a Ngawhainga Kiriona-Winiata ki runga i te rōpū Pouhine i whakatūhia nō te tau mā tahi. Atu i tērā wā koia tērā e hapai ana i te hunga noho kore kainga me te hunga moe ki runga i ngā tiriti heoi ki tāna me tino awhina mātou i a rātou i ngā marama o te Takurua. “Me tū tētahi whare moe i ngā pō, ko tāku e mataku nei ki te kore ka mate tētahi”. Kei te tiriti o Huratai ki Rotorua a Ngawhainga e mahi ana mehemea he papanarua wa koutou tukuna mai ki konei.