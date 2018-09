Kaiako, kaituhi pukapuka, kaiwhakangahau ka ngaro nei

I nehua a Beatrice Piatarihi Tui Yates, e mōhiotia whānuitia ana ko 'Aunty Bea' i tēnei rā, he kaiako, kai tuhi pukapuka, he kaiwhangahau hoki. Whitu tekau mā waru te pakeke ka ngaro nei i te Rāpare ka huri. I tiraha ia ki a Takinga Marae. Nā ōna mokopuna ia i kawe ki tōna okiokinga. Ko tō Rehua Mihaka whakahau “tēnei wahine a 'Aunty Bea' he momo anō ia, he tangata kaha nei ki te mahi whakangahau, ā, ki au nei he tangata, he tohunga o te manaaki”. Mai i te Rāmere kua whakaeke atu te tini rau tāngata ki te tuku poroporoaki ki a ia, ki Te Takinga Marae. Nō te Rāpare ka mate nei ki tōna kainga ki waenga i tōna whānau. Mo te mema Māori o Te Waiariki a Tamati Coffey “He rā taumaha, he wā taumaha mo tātau o Te Arawa. Ko 'Aunty Bea' koia tētahi o te hunga e mōhiotia ka tae ia ki ngā kaupapa katoa”. Mo Te Ariki Morehu o Ngāti Pikiao, Te Arawa “na te mōhio ki a ia, na te mōhio ki ana mahi ma te tangata, ēhara mōna ake, engari mo te rangatahi, koina te hua o tōna ao, he āwhina i te tangata”. Mo te rima tekau tau i noho ia hei kaiako ki Rotorua, engari ka maumahara tonu a 'Aunty Bea' na runga i tōna ngakaunui ki ngā mahi haka me te whakangahau. “Koinei nei a Tina Tuna, o Kaituna koia tēnā, e haere ana ki ngā konehete katoa ki te whakangahau atu ki ngā tāngata katoa, ngā iwi katoa, koia tēnā” ki tō Mihaka. I kawea atu a 'Aunty Bea' ki te urupā o Puhirua kia takoto atu ia ki te taha o tōna tama.