Kai te whakatere a Haunui Waka i ngā tai o te ao hurihuri.

He tokomaha ake ngā kaumoana wāhine i ngā kaumoana tāne i te hokinga haumaru mai o Haunui Waka i te moutere o Norfolk i tērā wiki.

He kaumoana tauhou a Nikau Hindin (NgāPuhi, Te Rarawa). Hei tāna, “I te tokoiti o ngā tāne i tō mātau hokinga mai, ka riro mā mātau ngā wāhine ngā mahi uaua maha, ētahi wā he wāhine anake ngā kaimahi o te waka, engari he pai, waimarie mātau.”

“I really like it because it's like a whole family on the waka and everybody help each other, have their back and everything,” te kī a Tiffany Laitame of Tāhiti.

I te hokinga mai o Haunui waka i Norfolk, tokowaru ngā kaumoana he wāhine, arā ko tētahi o ngā kaiwhakahaere, me te kaiwhai whetū anō hoki.

“Reading the swells and the change in the swell and the change in the wind was really challenging for me. When you hit land and saw land it's really like oh yeah you made it and we made it all together and not just me navigating, but teamwork,” te kī Tiffany Laitame.

He tuatahi tēnei mā te nuinga o ngā kaumoana te whakatere ki ngā wai hōhonu, neke atu i te waru rau maero te tawhiti. E rua ngā ope mahi, ono haora ki ia, ka mutu, he haerenga hora mātauranga.

Hei tā Nikau Hindin, “Maha rawa ngā whakaakoranga i tēnei haerenga, ko te mea nui ki te ako i ngā taura o te waka, me te whakarite i te rā matua, te rā taunaki me ngā ngongohau.”

Hei tā te rangatira o Haunui Waka hei tā Hoturua Kerr ko te āhuatanga whakahirahira ko te whakawhanaunga atu ki ngā tāngata o te moutere o Norfolk. Tokotoru o rātau i whakatere mai Aotearoa, ā, tokorua he wāhine.

“Nō te mea kei te kimi haere rātau i o rātau whakapapa e whakahono nei i a rātau ki te moana nui a Kiwa mai o rātau kuia nō Tāhiti,” te kī a Hoturoa Kerr.

Ko te manako ia a ngā kaumoana o Haunui Waka, ka whakahaeretia te haerenga whakangungu nei ia tau.