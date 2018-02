Ka wikitōria anō a Te Reanga Mōrehu o Ratana

Ko Te Reanga Mōrehu o Ratana te amorangi i ngā mahi kapa haka ki te rohe o Aotea, i wikitōria anō rātou i te whakataetae kapa haka ā-rohe o Te Kāhui Maunga.

Haruru ana te Pā o Ratana, i te tangi o te kapa mana whenua, o Te Reanga Mōrehu o Ratana.

Ko tēnei tā rātou wikitoria tuaono, ko rātou te pae aru mō ngā kapa katoa o te rohe o Aotea.

E ai ki te kaiwhakaako o te rōpu, ki a Te Taepa Kameta, "Ia tau ia tau ko te tūmanako ka eke anō ka eke anō ka eke anō, ki te wikitōria i a koe i tēnei tau me te tau whai muri atu, me āta tirohia he aha kē ngā rerekētanga, he aha kē ngā piki mehemea he piki, he aha kē ngā heke, mā reira ka kite he aha kē ngā hua.

E whai whakaaro ana te kaitātaki wahine, a Te Oranga Tamou, ki te whakangungu i ngā māhuri tōtara o te rōpu.

Ko tā Tāmou, "Pirangi au te oti i ēnei nā mahi, te hōatu ki tētahi atu ki te whāngai atu ki te ao engari he pai."

I tīmata tuatahi ai a Te Reanga Mōrehu o Ratana i te tau 1997, ā, kia rātou, he tūāpapa te papa whakatū waewae ki te kauhau i te rongopai me ngā whakaakoranga o Tahupōtiki Wiremu Ratana.

E ai ki a Kameta, "Kua tau te wairua, kua oti ngā mahi i runga i te tika me te pono, me ngā manako me ngā hiahia o mātou i roto i ngā marama e hia nei, e ono pea, ko te mea nui ko te kauhau i te rongopai."

Kei a rātou i te kotahi tau ki te whakarite mō Te Matatini, ko tā rātou whāinga, kia eke ki te kōwhiringa whāiti.