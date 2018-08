Ka whiwhi a Kahuranga Tariana Turia i Te Tohu Kairangi

I whakahōnoretia ōkawatia ai te kaitōrangapū o mua a Tariana Tūria ki te tohu Kahurangi ki mua i tōna rahi ki te marae o Pūtiki, ki Whanganui. He tohu i whakawhiwhia ki āia e rua tau ki muri engari kāre i tū he hui motuhake.

Ko tā Kahurangi TarianaTuria ko tana whakatutukinga nui arā ko te whakatipu whānau.

Ko tā Kahurangi Tariana Turia, "Ko ōku nei whakāro e rua tekau ma ono āku mokopuna ā e rua tekau ma waru āku mokopuna tuatahi nōreira ko whakatipu whānau nui he me miharo ki ahau. Ki ōku nei whakāro anō ko te tangata nānā au i whakaaweawe arā ko tōku whaea kēkē a aunty Wai nānā i ako e haere ngātahi ana te kaupapa me ngā tīkanga Māori koira te mea nui ahakoa pehea te aha."

Koira te take he mea nui mōna ki te whakatū tana hui oatitanga ki waenga tonu i tōna whānau inā rua tau ki muri i te whakapuaretanga i tana whiwhinga i Te Tohu Kairangi o Aotearoa.

Ko tā Turia anō, "I te wa i tonoa mai e Kahuranga Patsy Reedy kia tū tēnei kaupapa ki te kāinga nei ka hīkaka katoa ahau i te mea nā ēnei tāngata ahau i whakatipu."

Ka whakamānawa i ā ia mo tana whakapau kaha i ngā ngāhurutanga kua hipa. i kite ai tātou i tana rangatiratanga i te nohonga o tōna iwi ki runga o Pākaitore kātahi ka hura mai ai ko te pāti Māori.

Ko tā kaitōrangapu ōmua a Te Ururoa Flavell, "Ko tōna maia ki te tu ki te mura o te ahi ki te kawe kaua ko te haki o te tino rangatiratanga engari ko te wāhi o tāua o te ao Māori i roto i ngā whiriwhiringa katoa o tēnei motu.?

Ko tā hoki minita Māori o Te Taihauāuru a Adrian Rurawhe, "ki ahau nei ko tētahi o āna tutukinga nui me te mea hoki he nui o ērā nānā i whakapanoni i te āhua o te tirohanga o ngāi Niu Tireni ki ā tātou ngā whānau me te iwi Māori."

Ko ētahi o ōna tino tutukinga arā ko Whānau Ora me ētahi atu kaupapa hauora Māori. Ko tōna kaha me tōna kaiarahitanga he mea i arahi haere i ā ia i roto i ngā tau.

Ko tā tētahi o ngā tamaiti a Tariana a Pahia Turia, "ki te whakahoki mai ki te kāinga he mea whiwhi i ā ia i te honore nui mā tōna iwi tonu."

I oti pai ai tēnei kaupapa i runga i te tika, i runga i te pono, i runga anō hoki i tēnei o ngā turangawaewae a Te Kahurangi a Tariana Turia. Ko tāna ki ahau i tēnei rā e kore rawa ia e mutu i tana whawhai me tana mahi nui mo te painga o te iwi Māori te take.