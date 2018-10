Ka whiwhi i ā Tini Molyneux te tohu Television Legend

Ko te uri ō Tūhoe, tau tawhito hoki ō te ao pāpāho ā Tini Molyneux ka whakawhiwhia i te tohu Television Legend i tēnei tau, he tohu whakamānawa i ā ia mō ōna mahi katoa i tutuki i ā ia i roto i te toru tekau mā ono ngā tau.

Nō te tau waru tekau mā rua he māngai ia mō te iwi Māori he kanohi kitea hoki i ngā kāinga o te motu. Ko te tohu Television Legend ka whakamānawa i ā Molyneux mō ōna mahi ki Te Karere, Waka Huia, Marae me ana tau tekau ki te hongore tuatahi hei kaikawe kaupapa Māori. Ko tā Molyneux ko te kaumātua ō Tūhoe ā John Rangihau nānā ia i poipoi i roto i āna mahi. Ka mahi tonu ā Molyneux hei kaiwhakaputa i ā Te Kāea, Marae hoki. Ahakoa ōna tau maha i te ao pāpāho ko tāna ka awhina tonu ia ki te whakapakari i ngā whakareanga ō naianei.



Source: Māori Television Website.

Anei ko tā Molyneux mō te wā i timata mai ia ki ngā mahi pāpāho, "He rōpu mātou e kaha ana ki te awhina i ā mātou anō, ko Hone Edwards tētahi, ko Piere Lyndon, ko John Tahuparae, ko Wasi Shortland, ko Wena Harawira, ko Tawini Rangihau, ērā tū momo tāngata, Hinerangi Goodman, Martin Rakuraku ā wai atu ā wai atu, mātou katoa e kaha ana ki te kōrero i te reo."

Ko te kaumātua ō Tūhoe ā John Rangihau nānā ia i poipoi i rot i ngā mahi anei ko tā Molyneux mō te kaumātua rā, " Ko tana kōrero ki ahau, kotahi te whakāro hei whakāro māhau, nō Tūhoe koe, i tipu mai koe i roto ō Tūhoe, mōhio koe ki ngā tikanga ō Tūhoe, e tū i runga i tō Tūhoetanga."

Ka mutu anei ko tāna mō tana whiwhinga i te tohu Television Legend, "Ko ōku whakāro, ki te tohua te tangata kotahi, kaore he kore he nui noa atu te marea ki muri i ā koe e tōtika ana ki tēnā tohu nōreira koina te āhuatanga e whakakōroiroi i ahau ki te kapo atu i ēnei tūmomo āhuatanga."

Source: Māori Television Website

E whakapono ā Molyneux ko te whakarauora me te whakatairanga i Te Reo me tukuna ki runga ki te ao whakāta ki Aotearoa nei. Me whakawhānui atu tō tātou reo kia pikau nei i runga i te pouaka whakāta me ngā pāpāhotanga katoa kia whai wāhi nga kaupapa Māori hei mātakitakitanga mā te marea.