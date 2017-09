Ka whawhai tonu tētehi kuia i te whakatau kōti teitei

Kei te pakanga tonu tētahi kaipenihana e ono tekau mā rua tau tōna pakeke kia noho tonu ia ki tōna whare kaporeihana.

Kua rua tekau tau neke atu ia e noho atu ana ki te whare nei i Tāmaki Makaurau. Heoi, kei te panaia ia nā runga i te whakatau a te kōti teitei.

Ehara tēnei i te wikitōria mā Niki Rauti, tēnei rirohanga i rō kōti. Ēngari, ka whawhai tonu ia.

"I'm just disappointed. We're still going to try and pursue this,"

E ai ki te kaiwhakawā, nā te whare koporeihana o Aotearoa me Tāmaki Regeneration te ture i whati, arā, kāore i te tika ā rātou whakamōhio atu ki a Niki, nā wai tōnā whare i hoko, heoi anō me pana tonu a ia.

"I really don't know how I'll react. I guess it will be really frightening. It will be scary."

Kua toru tau a Rauti e kaupare ana i ngā tono kia pana mai ia i tōna kāinga, i konei i ngā whenua whairawa i Ukutoia. Nō tērā tau te kamupene o Tāmaki Regeneration i tūruki ai, te hangahanga i ngā whāre pāpori e rua mano rima rau i Ukutoia, Te Tauoma me Mokoia ki te hangahanga i ngā whare ngāwari te utu, whare motuhake rānei.

"Well disappointed that while this is going on, they're still selling state homes. It's a slum. They're creating slums. Those houses aren't going to last very long."

E kōrero ngātahi ana a Rauti me tana rōia e pā ana ki te anga whakamua.