Ka whawhai tonu a Te Rangihakahaka kia noho tonu ki te whakatau

Kei te takariri tētahi kura hōurua o roto o Te Arawa i te whakahau a te Tāhūhū o te Mātauranga kia whitu tekau mā rima ō rātou tauira. E whai ana tēnei i te turakihanga o ngā kura hōurua me te kawenata matua i whakaaehia rā i waenganui i te kura me te Tāhūhū i te wā o tōna whakatūhanga. Ko te hiahia o te kura pūtaiao, hangarau a Te Rangihakahaka kia noho tonu hei kura hōurua. Hei tā Bryce Murray, Pou Ahurei, Te Taumata o Ngāti Whakaue Iho-Ake “anei he kura e tūwhera ana ngā kūaha kia rātou ngā tamariki me ngā whānau”. Engari hei tērā tau ka huaki anō rātou hei kura taunaki engari me whitu tekau mā rima ngā tauira. I tēnei wā ko ngā tau tahi ki tuangahuru kei tēnei kura, ā, iwa tekau mā tahi ngā tauira. Ka mutu, e kore rātou mo te aukati i te tamaiti. “Me na ngā tonu, me whawhai tonu rā, tātau i te whawhai nui i te whawhai roa”. We need to continue to fight to long fight. Engari hei tā Katrina Casey mai Te Tāhūhū o te Mātauranga, whitu tekau mā rima i whakaritea na runga i te takoto o te whenua o te kura na runga hoki i ngā kura kei te takiwa. “Me mau tonu rā te Tāhūhū ki wā rātou i kī ai, ko te rua rau, ka tāea tonu rā mātou te toro atu ki ērā o ngā whānau, rua rau, kia uru, kia kuhu mai ki roto i tēnei o ngā kura”. Ki tō te Tāhūhū anō ki te hiahia te pōari whakahaere ki te tono mai kia whakarahi i o rātou tauira kei konei rātou hei hapai i a rātou.