Ka whakatūria te Uepū Motuhake tuatahi o ngā Kōhanga Reo

He rōpu motuhake kei te whakatūhia mō ngā ākonga me ngā kaiako ō-mua o te kōhanga reo. He rōpu kaitā rawa ka tū i runga i te mōhio, neke atu i te whā tekau mano ngā tāngata kua puta ake i te Kōhanga Reo nō te whakatuwheratanga o te kōhanga reo tuatahi i ngā tau e toru tekau mā rima ki muri.

Mō tēnei nohinohi o mua o Te Kōhanga Reo, mō Kīngi Kiriona, ko te whāngai tonu i te reo ki ngā mokopuna e haere ake nei te matū o te Uepu Motuhake hōu.

“Mehemea e pūmau tonu ana te hononga i waenga i au ki te kaupapa o Te Kōhanga Reo, he oranga tērā mō taku tamaiti ka tukuna nei ki te Kōhanga Reo ā tōna wā,” i kī atu ia.

Kei te mātanga reo Māori nei rāua ko tōna hoa rangatira te mahi nui ki te whakatū i te Uepu, He Manu Pīrere nō Te Kōhanga Reo tōna ingoa.

“Ko te pīrere nei he momo manu kua rere nei i tana kōhanga, nō reira e hāngai pū ana nē ki ngā tauira tawhito o te kōhanga reo.”

Ko tā Kingi Kiriona inā hoki he rite rātou, he rite mātou, tātou rānei ki ētahi manu kua rere nei i te kōhanga engari, anei te karanga a te kōhanga e mea ana ki ngā manu pīrere nei kia hoki ki te āwhina i te kaupapa.

Nō te tau waru tekau mā rua i pūare ai te Kōhanga Reo o Kōkiri o Pukeatua i Wainuiomata. Ināianei, kei ngā taumata ikeike o te ao Māori ētahi o āna hua.

“Ko ētahi o ngā Manu Pīrere o ngā tauira tawhito o te Kōhanga Reo kei te noho ki te ihu o te waka Māori i ēnei rā. Ko ētahi he kaiārahi i te iwi, i ō rātou ake iwi, he kaiārahi he kaihautū i ngā kaupapa Māori, i ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori, te kaupapa i whakatūngia ai te Kōhanga Reo.”

Hei tāpiri atu kua hangaia tētehi kāri Whānau mā ngā mema ki te hoko taonga mai i ngā momo toa huhua i te utu ngāwari.

“Ko tētahi wāhanga o te utu o te taonga ka hokona e ahau me tēnei kāri ka tukuna ki taku Kōhanga ki Te Kōhanga Reo o Taniwaka, nō reira ka hoki ngā hua.”

Hei te wā e haere ake nei āhei ai ngā mema ki te tono atu mō ngā karihipi.