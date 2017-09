Ka whakatōpū te hapori o Tauranga Moana kia kāti ai te mate whakamomori

Kei te tū tētahi kōnohete, Into the Light – ASAP, hei whakamataara i te iwi whānui ki ngā mea kikino o te whakamomori. Nā te hapori o Tauranga taua kōnohete i utu i muri i ētahi mate whakamomori ki te rohe i roto i ngā marama e toru ki muri.

Haruru ana a Tauranga Moana i te pūoro kia kāti ai te mate whakamomori.

Nō te marama o Mei te teina o Wahia Walker-Paroa, arā, ko Phoenix, rua tekau tōna pakeke i mate ai i te whakamomori me tōna whāea kēkē. Nā whai anō i kōkiri ai tōna whānau i te kaupapa nei.

"If we can save at least just one life today or tomorrow then all of this is worth it," e mea ana a Walker-Poroa.

E ai ki tētehi rīpoata kaitirotiro tūpāpaku i puta i tēnei wiki, ko Tauranga te rohe mō te tokomaha o ngā tāngata e whakamomori ana i ngā tau e waru kua hori. Ko te mānukanuka o ngā kaiwhakahaere kia rahi haere ake te taupori, ka whērā hoki te mate whakamomori.

"It's real mamae (sad) to think about it, that you know there's a lot of vulnerable people," e kī ana a Walker-Poroa.

Hei tā te Mema Paremata o Te Waiariki a Te Ururoa Flavell, "Ahakoa pai mai kino rānei, ko pēhea ngā pūrongo, mēnā ka mate tētahi, ka mate tētahi nā runga i te āhuatanga o te whakamomori he nui rawa tērā."

Ko tā ngā rōpū ā-iwi me te hapori, mā te whakaoho whakaaro ki ngā kaupapa tuakiritanga, pāpori, taiao me te putea ka whai oranga ai te iwi.

"Ko te mea matua kia whai taurite i roto i āua pou e whā," e kī ana a Reno Tuanau, te kaitakawaenga taiao o Ngāi Te Rangi Iwi Trust.

"Kei roto i āua pou, he rongoā. He rongoā mō te mamae o te wairua, kia hiki ake te tangata, kia ora tonu te tangata."

E mea ana a Flavell, "Ko te painga ake ka riro ko ngā rongoā ka hangaiā e te hapori, ana ko te whakakotahi i te iwi kia hāngai tonu ō rātou whakaaro ki tēnei kaupapa kia kōrerohia kia kaua e waiho ēnei korero kia ngū, kia huna."

Ā tēra wiki tū ai te Rā Aukati i te Mate Whakamomori o te ao, ā, ko te tumanako ia ka whakamahara ngā whānau i ō rātou taonga o te mate.