Ka whakaterea te Minita Whanake Māori he kaupapa hōu ki Rotorua

Ko te whakakore i te kainga kore te whāinga matua o tētahi kaupapa whare hou i Rotorua. Ka whakarewa te minita whanaketanga māori a Nanaia Mahuta i taua kaupapa i te rangi nei. Ko tō te Minita, e na nga nei te kāwanatanga ki te whakakore i te noho kore kainga, engari kia kaha ngā hapori ki te tū mai. “Koira te take ka toro atu te ringa me kī o te kāwanatanga i raro o te maru o Housing First kia kimihia tētahi huarahi ki te wāwāhi ngā whare mo te hunga kore kainga”. Mā te Taumata o Ngāti Whakaue e hautu i te mahi ki te taha o LinkPeople me Lifewise, na whai anō ka uru mai te kaupapa Housing First ki Rotorua. Ki tō Colin Bennett o te Taumata o Ngāti Whakaue, “ngā whakaritenga mo tēnei kirimana, me whakarite whare, kainga ma te tangata i te tuatahi, ana, ka tahi ka ruia ki te whakaora ērā tū ahuatanga”. I te timatanga o tēnei tau he tatauranga i puta ki Rotorua mo te hunga e moe ana ki runga i ngā tiriti, i tērā wha tekau mā waru te tatauranga. Mo te tumu whakarae o LinkPeople a Christine Hall “kua tekau mā rima tau mātou e mahi ana i te taha o ngā whānau, te nuinga e noho ana ki ngā mōtera, kore kainga hoki, rua rau kua whai whare i roto i te tekau mā rima marama”. E kī ana te Minita, whā tekau mā rua ira iwa miriona tāra kua whakaritea hei whakawhānui i te kaupapa Housing First.