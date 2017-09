Ka whakarewa ake te kiriata Moana Reo Māori

Inā noa nei puta ai te rīpoata reo Māori me te tono a ētahi hapori Māori kia whakatūwheratia ētahi kiriata Disney i roto i te reo Māori. Hei te rangi nei, ka puāwai tērā moemoeā i te whakarewanga o te kiriata Moana i roto i te reo.

He reo hou kua whāia e te pirinihi māori a Disney.

Ko tā Jayden Randell, "I've always wanted to be a singer and share music with the world and I think this is a good platform for me to do so."

Ko Moana te kiriata Disney tuatahi kia whakamāoritia.

"Ākene ko Marvel, ākene ko DC comics, kei reira kē pea tētahi tirohanga atu mā tātou hei whakamāori, hei tuku atu i tō tātou reo ki te ao," tā Piripi Taylor.

Nā Rob Ruha te taha pūoro i whakahou, kia whai ai i te horopaki reo Māori.

"Ko te nuinga o ngā kupu i roto i te reo paki o Amerika, ā rātou slangs, ā rātou kōrero saysay o kōraka, nā reira he uaua te tō mai i te nuinga o wērā i roto i te mea Māori."

He akoranga ahurea mō te nuinga o ngā kiripuaki hou, tokorua anake o rātou e noho matatau ana i te reo.

"Ahakoa tokorua noa iho ngā mea matatau ki te reo e ngākaunui te katoa kia eke ā rātou ake ngāhau i runga pouaka whakaata, i roto i ō rātou ake kiripuaki," tā Ruha.

Ka tūwhera ake te kiriata ki Tāmaki Makaurau i te pō nei hei tīmatanga whakahirahira mō Te Wiki o Te Reo Māori.