Ka whakanuia ngā pukapuka reo Māori ki ngā Tohu Pukapuka Tamariki 2017

E rima ngā pukapuka reo Māori kua tohua ki te wāhanga Te Kura Pounamu e whakanuia ana ki ngā Tohu Pukapuka Tamariki, Taiohi hoki mō te tau rua mano tekau ma whitu.

He pūrākau whakapoapoa, he reo rirerire, pikitia anō hoki.

Koinei ngā take i whiria ai ēnei pukapuka hei whiringa whāiti.

Ko Ngā Manu Tukutuku e Whitu o Matariki, Ngārara Huarau, Te Haerenga Māia a Riripata i Te Araroa, Te Kaihanga Māpere and Tuna rāua ko Hiriwa rātou ngā kōwhiringa whāiti ki te wāhanga o Te Kura Pounamu.

Hei tā tētahi kaiwhiringa toa he kaituhi hoki o te pukapuka Te Haerenga Māia a Riripata i Te Araroa, a Maris O'Rourke, “We're just thrilled. It's in every kōhanga reo and every kura kaupapa Māori now.

E ai ki tētahi o nga kaiwhiriwhiri matua ki a Pam Jones, ko ngā kaupapa matua e kitea ana i tēnei tau, he mea whai māramatanga te hunga tamariki ki te ao, ki ā ia rātou anō hoki.

E mea ana te tumu whakarae o Huia he kaiwhiringa toa anō hoki a Brian Morris, “Kia kite anō rā i roto i enei korero ko ētahi tikanga, arā ngā tikanga Māori e pā ana ki te iwi, e pā ana hoki ki ngā mahi o te tangata, e pā ana hoki ki ngā āhuatanga e whakararu nei i ngā mahi a te tangata, a te iwi.”

E kī ana te kaituhi o te pukapuka Te Kaihanga Māpere he kaiwhiringa toa anō a Sacha Cotter, “Essentially this story is about following your dreams. Although it's set in the context of making marbles in a quite imaginative setting, but really that's what it is for me, and it’s kind of saying that you can do this too. If you have a dream, if you try really hard, you can do it.”

Ka tohua ngā toa o ia wāhanga hei te pō nei.