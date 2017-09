Ka whakanui ngā whakawhiwhinga Pikihuia i nga whānau reanga maha

Ko ngā whānau reanga maha e uru atu ana ki ngā tohu pukapuka o Huia. E ai ki te Tāhuhu Rangapū o te umanga tā pukapuka, ki a Brian Morris, he mea hou tēnei, ā, me whakanui ka tika.

Ko te tipuranga hou o ngā kaituhi Māori.

Ko tā Morris, "Ko tētahi tau, ko te koroua, nō tēnei tau, ko tāna mokopuna, nā reira, me te matua me tāna tamāhine i kōrero rā koe, nā reira kua pēnei te tipu o tēnei kaupapa nē. I roto i ngā tau roa, kāre e kore ka tipu mai tētahi me auā pūkenga heke iho mai i tōna matua mai i ōna tipuna kia puta i tēnei kaupapa."

I whakatūria te kaupapa a Pikihuia i te tau tahi mano iwa rau iwa tekau mā iwa ki te akiaki, ki te whakanui hoki i ngā kaituhi Māori.

"E tino harikoa ana te ngākau nō te mea hoki kia kite anō i ngā kaituhi hou. Ko rātou pea ngā mea tino māia kia puta ā rātou kōrero ki te ao me kī kia kite o rātou kanohi," tā Morris.

Ko tāna hoki, kei te kite rātou i ngā reanga maha i roto i ngā whānau e uru atu ana i ā rātou tuhinga ki te kaupapa nei.

Ko tā Pere rāua ko Raima Durie, "Te Raina is right into writing, and that's her thing. She was a bit slow to get going so I was sort of giving her a hard time to hurry up and get an entry done. One way was to enter myself so she could hurry up and get her stuff done."

Ka whakaatu ētahi o ngā tuhinga ā ngā toa ki te pukapuka hou a Huia Short Stories tekau mā rua.