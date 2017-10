Ka whakakorengia te hui kōwhiringa pōti o Te Whakarewarewa Joint Trust

Ka noho tonu ngā kaitiaki tokorua i kōwhiria e ngā hapū e toru o Te Arawa nō Ngāti Whakaue ki te Whakarewarewa Joint Trust. Nā ngā hapū o Ngāti Hurunga Te Rangi, Ngāti Taeotū me Ngāti Te Kahu i whakakore i te hui kōwhiringa pōti i tū i te whare tīpuna o Tamatekapua i te marae o Papaiouru ki Ohinemutu.

I tukua te mōtini kia whakakorengia te mana o te hui kōwhiringa pōti.

He tohu nui e kaha tautoko kia whakakorengia te kōwhiringa pōti, me te ruarua noaiho i whakahē

“What it shows is that the hapū have spoken and in terms of their representation, they have validated that,” i kī mai a Veronica Butterworth, kaitiaki o Ngāti Hurunga Te Rangi, Ngāti Taeotū, Ngāti Te Kahu.

“The people have put a lot of trust in us and hopefully it end's there,” said Hoki Kahukiwa, kaitiaki o Ngāti Hurunga Te Rangi, Ngāti Taeotū, Ngāti Te Kahu.

There's no more raruraru about are the elected trustees on the Waka Joint Trust.

Nā ngā koeke nā Piho< pa Kingi rāua ko Anaru Te Amo te hui kōwhiringa ohorere i karanga, nā whai anō i kaha whakahē a Ngāti Hurungaterangi, Ngāti Taeotū rātou Ngāti Te Kahu.

“I nga wa o mua i puta te hiahia kia noho tahi ki Te Whakarewarea Joint Trust, auare ake,” te kupu a Kingi Biddle, māngai mō ngā hapū e toru.

“I haere atu matou ki te koti. Inaianei i puta te whakaaro kia hoki ki te ao Maori. Mehemea kei reira te whakahē a nga kuia me nga koroua, i haere kotahi atu ratou ki te marae ki te tohe i te tohe.”

Ko te tini ngerongero tāngata o ngā hapū e toru, arā ko ngā koroheke tae atu ki ngā moroitiiti e hīkoi ana ki te whakaatu i ō rātou mānukanuka. Ko tā rātou kua kōwhiria kėtia ā rātou māngai tokorua.

Tokowhā ngā kaitiaki o Ngāti Whakaue e noho nei ki Te Whakarewarewa Joint Trust i whakatū i te tau rua mano mā waru. Tokorua nō Ngāti Hurungaterangi, Ngāti Taeotū me Ngāti Te Kahu, ā e rua nō Pukeroa Oruawhata.

“Kia noho tahi tonu tātou i te mutunga o tā tātou hui i tēnei rā, koutou i whakahē ā, kei a koutou,” te whakautu a Pihopa Kingi.

“Pai tonu rā,” i kī atu a Bryce Murray, kaitaki o mua o Ngāti Hurunga Te Rangi, Ngāti Taeotū, Ngāti Te Kahu.

“Ko te nuinga taku nei kite, taku nei rongo e kimi ana i te māramatanga, wētehi i mea rā kāore i te whakaae e pā ana ki tētehi rā kua karangahia i tēnei hui.”

Ka haere atu a Butterworth me Kahukiwa ki tā rātou hui hei te paunga o tēnei marama.