Ka whakahōnore ngā Iwi me te Koromatua o Rotorua Mayor i te rangatira o Ngāti Whakaue

Ko ngā iwi o te motu, ko ngā tari kāwanatanga o Rotorua me ngā hāhi ērā te whakaeke atu ki runga i te rangatira nō Te Arawa, i a Pihopa Kingi i te rā nei. E ai ki te koromatua o Rotorua, ki a Steve Chadwick he tino kaikōkiri a Kingi mo te whai wāhi o te reo a ngā iwi ki te kaunihera

Kāore i ārikarika te tū a ngā iwi o te mutu ki te tuku kupu whakamānawa ki Te Wahanui o Te Arawa.

“Ko tēnei mea te reo te mea nui ki ahau,” i kī atu a Te Kanawa Pitiroi, māngai o Ngāti Tūwharetoa.

“Te ngāwari o te puta mai o ngā kupu kei roto i a ia i a ia e korero ana. Ngāwari te haere, hohonu ngā korero. Koirā te taonga kua waihotia e ia ki roto i tēnei ao.”

Me he kukupa ko te wairua aiō i tau nei ki runga i te kirimate e whakamanahau ana i tō rātou Pāwhakawairua.

“E rua ngā whānau kei konei. Te Mihingare me te hāhi katorika,” i mea atu i te Rīkona o te hāhi Katorika o Hato Mikaere, i a Ben Pomare.

“Kei te haere ki te taha mauī ngā Katorika, haere ki te taha mātau. Ahakoa te aha te hāhi, he tangata whakapono.”

Nā Pihopa Kingi i tohe mō ngā tau e whia kē nei, kia whai reo ai ngōna iwi i ngā whakahaere i te taonenui. Nāna nei i kōkiri te whakatūnga o te poari o Te Tatau o Te Arawa e rua tau ki muri.

“He was hugely supportive of the formation of te Tatau o Te Arawa, the partnership with the tribe and constantly reminding about the Fenton Agreement and the land which was gifted for the growth of our rohe,” i korero atu i te Koromatua o Rotorua, i a Chadwick.

“And that was one of his real legacies to our district.”

Hei te pō āpōpō ka huri te ātea o Tama Te Kapua hei papatūwaewae mā ngā kapa haka o Te Arawa ki te whakaatu i tō rātou mana i ngā mahi ā-rēhia kia whakahōnore i a Pihopa Kingi whai muri i ngā mihimihi whakamutunga.