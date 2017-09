Ka tūwhera te whare pāremata o Te Kauwhanganui hei whakanui i tōna tau kotahi rau

Ko te rā whakanui i te kotahi rautau i tū ai te whare pāremata Māori ki Rukumoana marae i Morrinsville. Mo te wā tuatahi ka huraina ngā tūhinga tawhito, pikitia tawhito ki te marea, te nuinga o ngā tuhinga onamata kei roto katoa i te reo Māori.

Ka whakatōpu mai ngā mātāwaka me ngā mana nui ki te whakamahara i te kotahi rau tau o te whare pāremata o Te Kiingitanga

Ko tā te tiamana o Ngāti Hauā Trust, Mokoro Gillet, “Ko te mutunga kē mai o te harikoa mō tēnei rā whakahirahira.”

“E roa e whakarite ana, e roa e whai whakaaro ana,”

Hei whakamānawa i te kaupapa nui i whai wāhi ngētehi o te hunga pāpāho ki roto i Te Kauwhanganui e tāwharautia ngā tuinga tawhito me ngā whakaahua e rua tekau mano. Whērā nā te tūmaki nā Tupu Taingakawa Te Waharoa i tuku ki te kāwanata me te niupepa o Te Paki o Matariki.

Ko tā te kairangahau, tumu korero o Waikato, a Ngapare Hopa, “Ngā whakataukī me ngā tikanga hoki i tuhia ngā kaumātua ngā rangatira hei waihongia, hei hanga huarahi mā tātou i roto i te ao Pākehā.”

“He taonga kia kitea e te ao katoa. He taonga whakamahara, he koikoi ngā hiahia ngā huarahi kei mua i a tātou.”

Ko tā te kaiwhakahaere hāpori ki Waikato, Gary Thompson, “The greatest value is that the documentation that sits within this building are some real rangatira korero that has been captured in minutes and policy papers and decision making archives.”

Nō te tau tekau mā waru rau iwa tekau mā tahi a Kiingi Tāwhiao, i hanga ai te Kauwhanganui tuatahi i Maungakawa, hei whakakotahi i ngā iwi katoa, kia tū motuhake ai i raro i te Kiingitanga.

Hei tā te haukāinga nā whai anō te tū a Kiingi Tuheitia i te ao tōrangapū.

Ko tā Gillet, “Mai i te wā o Kiingi Taawhiao, tae noa ki tēnei wā kāore anō he mutunga o te mahi tōrangapū.

Ka noho Te Kauwhanganui me te pakakako o Kiingi Mahuta ki te rarangi o Pouhere Taonga.

Ko tā Hyrum Paraire nō Te Kura Kaupapa Māori o Te Hiringa ki Tokoroa, “Ko te mea pai ki au ko te papakoko ki Mahuta.”

Ko te pae tawhiti kia whakatū tētehi Whare pupuru tukanga kōrero iwi taketake.