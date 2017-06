Ka tū te whakaari Te Manawa ki te whare ngahau o ASB ki Tāmaki Makaurau

Ka whakaatu te rōpū whakaari haka a Hawaiki Tū i te whakahōutanga o tā rātou whakaari rongonui, o Te Manawa. He pakiwaitara e hāngai pū ana ki te aroha ki waenga i a Koru raua ko Te Mauri, he hoariri o rāua iwi. He whakaari e whakamahia ai te kapahaka, te waiata, te mau rākau, poi me te haka.

Ko tē wā tuatahi e tū ai he whakaari Māori ki te whare ngahau o ASB ki Tāmaki Makaurau, arā, ko Te Manawa nō te rōpū Hawaiki TŪ.

Hei tā Ngakirikiri Kershaw “He mea hihiri tēnei whakaari he ataahua ngā mahi kanikani, ngā mahi waiata, ngā mahi whakaari ērā tūmomo mea katoa. Kei te tino hihiri te ngākau.”

Nā Kura Te Waati rāua ko tōna makau a Beez Te Waati te kamupene Hawaiki TŪ i whakarewa. He kupu whakamiha ōna ki a Bub rāua ko Nan Wehi nā rāua ia i poipoi, he hiahia nōna te whakaāhei i ngā pūkenga a wētahi atu.

Ko tā Kura, “They gave us a strong foundation in haka and I always remember him saying there's a place for you, there's a place for me in this space. Coming through growing up wanting to tell stories in a different way, exploring in the realms of theatre and dance we were given opportunities in theatre and then from there we decided to create our own whare.”

Ko Ngākirikiri Kershaw te kaiwhakaari wahine matua, me te aha kei te tutuki ōna wawata.

Hei tāna, “Ko tēnei te waiata me te kanikani me te mahi whakaari tētahi o aku tino moemoeā tae noa ki tewā i paku au, kua tipu au i roto i ēnei mahi nō reira kua reira (cheat-) tutuki pai ōku moemoeā mō tēnei wā.”

Hei ngā rangi okioki nei tū ai te whakaari, kātahi, ka whiti atu ki Kānata, ki Hawai'i hoki a te Hūrae.