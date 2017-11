Ka tū te wānanga tuatahi mō ngā rangatahi ki Waimana

Ki Ngāi Tūhoe, ka whakahaerehia e ngā mātātahi o Waimana tā rātou wānanga tuatahi hei whakakotahi atu i ngā uri rangatahi e noho ana i te kāinga, i waho atu anō hoki, i te wā kāinga ki te ako i tō rātou Tūhoetanga.

Ki te whārua o Waimana Kāku nei i te Pā iti o Tauanui kua whakaemi atu ngā uri taitamariki

“Kia mōhio rātou ki ā rātou tikanga ki a rātou whakapapa, ki a rātou anō,” i kī atu a Paku Titoko (Te Whakatāne, Ngāi Tamatuhira). “Kia kore ai rātou e pā ki te kino, ki te whara rānei.”

Ka kōrero atu i tētehi taiohi o Waimana, i a Te Aroha Boynton, “It feels nice. It just feels home.”

Ko tōna kaupapa he whāngai i ngā mātauranga o ngāi Tūhoe, o ngā tātai whakapapa me ngā tikanga o ngā mātua tūpuna.

“Kia mārama tika rātou he aha mātou e pupuru nei i ētahi o ngā tikanga i ākona mai e ō mātou nā kuia, koroua i te wā e ora ana rātou. Ko te tuatahi pea ko te manaaki manuhiri,” i mea atu i te kuia, i a Kero Tait. “Kāore e tū atu i tērā ki au.”

“Kei te rahi rā ngā tikanga o tēnei ao,” i mea atu a Titoko. “Ngā tikanga o te marae, ngā tikanga o te ngahere, o te awa.”

Atu i te whakatō i ngā tikanga me ngā kawa o te marae, he huarahi te wānanga nei ki te whakahoki i ā rātou taiohi ki te marae.

“This means a lot to me because being the youngest my dad is old and ready to go soon,” i korero atu i a Boynton. “So I just want to learn about where he comes from.”

“Ko ēnei mātauranga he tino taonga mā tātou,” i mea atu i te kaiwhakahaere, i a Tyson Grootjans. “Koirā te pukenga o tō tātou tīpuna. Me mōhio tātou i ērā pukenga hei ārahi i ā tātou.”

Ko te manako ia o te iwikāinga ka whakahaere i ngā rātou rangatahi i tētehi wānanga anō ia tau ia tau.