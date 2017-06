Ka tū a Te Ikaroa hei kanohi mā ngā hapū, iwi 80 ki te Hui Moana UN

Kei te Hui Moana o te Whakakotahitanga o ngā iwi Taketake o te ao ngā kaiwhakatūtū o te rōpu Te Ikaroa e whakahē ana i ngā mahi pahū i te papa moana ki Te Tai Tokerau. Ko te kaupapa matua o te hui ko te tiaki, ko te whakapūmautanga hoki o ngā āhuatanga o te taiao moana.

Kei Te Āporo Nui ngā kaiwhakatūtū o te rōpu Te Ikaroa, e kawe ana te rōpu i ngā tautohetohe o ngā iwi, o ngā hapū waru tekau o Te Tai Rāwhiti e whakahē ana i te mahi kauwhata rū.

Ko tā Tina Ngata, Te Ikaroa, he whakaatu i tō mātou pētihana te mahi.

Ko te kaupapa matua o te hui UN Ocean Confrence ko te tiaki, ko te whakapūmautanga hoki o ngā āhuatanga o te moana, o ngā kauneke tauwhiro o tai.

Ko tā Ngata, ka tae mai ngā rangatira o tērā moka, o tērā moka kia kitea me pēhea mātou e mahi tahi ai hei oranga mō te moana.

Ka mātatia hoki a Te Ikaroa i te whakapānga atu o te UN Convention on the Law of the Sea ki ngā rohe taketake me ngā mana tangata whenua.

Hei ngā marama e heke mai nei ka whakarite wānanga te te rōpu kia taea ngā whānau, hapū, marae hoki te uru atu, ki te whai whakaaro i ngā takakī whakahaere o te whiwhinga raihana hinu.