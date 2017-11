Ka tautoko a Pouherenga Taonga me ngā iwi kainga te te whakatūwhera o te whare Meranīhia

Kei te tuwhera anō ngā tatau o Te Whare Mīhana o Meranīhia, he whare tawhito i haere atu ai ngā iwi katoa o Tamaki Makaurau i ngā tau kotahi mano e waru rau, e ono tekau. Nā Te Pouhere Tāonga o Aotearoa te whare i whakaora me te tautoko hoki a ngā ngā mana whenua o Ngāti Whātua, o Ngāti Pāoa i te kaupapa.

He whare kōhatu hei tohu ki ngā iwi Māori e mahi tahi nei me ngā iwi moutere o Meranīhia.

Hei tā te Mangai o Ngāti Whātua a Naida Glavish, “E kore e tāea te karo, ae he maumahara. He maumahara ki a tātou i konei i tēra wā. Ko rātou i konei, ko rātou i whakararata atu ai ki te awhi atu ki ngā uri o Melanesia i tēra wā.”

E ai kit e Pihopa Mihingaere a George Takeli, “It's a deep friendship actually. I mentioned it in my speech that this is the turangawaewae, it's something that captures the whole of our life and faith, and our imaginations.”

He mea manaaki nā Te Pouhere Tāonga, kua kotahi tau me te hāwhe te whare e kati ana kia haere ai ngā whakahōutanga.

E ai ki te Kaihāutu o Pouhere Taonga a Te Kenehi Teira, “I hiahia mātou o te Pouhere Taonga ki te whakanui i tēnei wāhi i roto i te hītori. He korero tuku iho, kia whakatu tātou i tēnei wharekai i konei mo te hapori o konei. Haere mai rātou ki te kai, a, he kai ano ki te whakarongo ki ngā hītori.”

I whakatūngia tēnei whare mihinare ki runga whenua tapu. Ki konei hoki whakarauika atu ai a Kawana Thomas Browne me ngā mana whenua mo te hui e kiia ana ko 'Te Hui ki Kohimarama'.

Hei tā Glavish, “I kōrerohia ai rātou mo te ingoa a Kohimaramara, ka kiia ai rātou ko Kohimarama kē. Otira hikina atu ai rātou tēra ingoa ka mauri atu ki tētahi wāhi kē atu, ka whakaingoangia tēnei wāhi ko Mission Bay. Nā ngā kaunihera o tēna wā i whakaae ki tēna.”

Ko te tikanga o tēnei whare hei ruruhau i ngā rangatahi nō Meranīhia i a rātou e ako ana i ngā mātauranga karaitiana.