Ka tapaina te ingoa o Jeremy Tātere MacLeod ki Ngā Tohu Reo Māori

E toru tekau mā tahi tau te pakeke o Jeremy MacLeod nō Ngāti Kahungunu, koia tētahi kei roto i ngā whiringa whakamutunga o Ngā Tohu Reo Māori. He tuatahi kē hoki tāna whai wāhi ki ngā whiringa whakamutunga i tēnei tau. He tangata i whānau reo Māori kore mai, kua ūpoko pakaru ki te whakarauora i te reo.

E whakaheke tōtā ana kia tūwhera ai tāna kohanga reo tuarua ki Te Matau a Māui, heoi tumeke katoa ana a Tātere MacLeod i tōna whakaingoatanga.

E ai ki a Tātere, “He hōnore ki au me taku mahara kāore anō au kia eke ki te taumata e tika ana kia whakawhiwhia ki tētahi tohu pēnei or kia whakaura ki te whiringa whāiti he hōnore nui ki au.”

I whānau mai i Ahitereiria, i tōna tau tekau mā whitu i tae atu ki Aotearoa kia noho tahi ki tōna tipuna whaea kia ako ai i tōna Kahungunutanga.

Hei tā tana Māmā a Ruma MacLeod, “When Jeremy told me of his decision to return to New Zealand to know his culture his people his language I was devastated but the passion that had been aroused within him was so strong, so very strong.”

Huhua tonu āna mahi whakarauora reo pērā i te whakarite kura reo, hui whakarauora reo me ētahi atu anō rautaki reo.

Hei tā Tātere, “Ka hoki ōku mahara ki tōku pāpā ki tōku māmā e noho nei mei kore ake rāua i whai ai au i tēnei huarahi me te tīni o āku kaitautoko i āku kaiako i whakapono mai ki āu.”

Koia hoki te mānga Mātāwai mō te Tairāwhiti te roopu hei ārahi i te whakarauora o te reo maori mō te motu.