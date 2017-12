Ka tākoha a Tui Teka i tana tohu ki te hapori o Tokomaru

I whakanui te hapori o Tokomaru Ākau i tā rātou tama, i a Tui Teka, whai muri mai i tana wikitoria i te wahanga 'The Way of the Horse' i te taiopenga Equitana i Tāmaki Makaurau i tērā marama. He whakataetae mana nui ka tū i roto i te tino taiopenga hoihō o te ao ki tonga.

Ka ū mai te tipua nei ki uta, ki Tokomaru, ki tōna haukāenga.

Hei tā Teka, “Hihiko ana te wairua i tēnei wā mōku kua whakahokia mai rā te taonga o i wikitoria mai i Tāmaki Makaurau ki te wā kainga kapakapa ana te manawa ki te kite i te hau kainga e hari koa ana mōku.”

He whakaatu i ōna pūkenga eke hoiho ki tōna whānau, hoa me te hapori whānui.

E ai ki tana Māmā a Davinia Teka, “He does it so naturally a lot more naturally than I do.”

Hei tā tētahi Kainoho o Tokomaru a Wirihana Kururangi, “Nah, it's good to see he's representing it ay you know he's always been a natural on the horses old Tui but it's good to see him doing good.

I toa ia i te wāhanga Way of the Horse, ko te wero, kia whakamōkai hoiho puihi i roto i ngā rā e whā noa.

He pūkenga ōna i te roreo heoi ināianei ka huri tōna ringa ki te ao eke hoiho taiea.

Hei tā Teka, “Koinei te waahi i timata ai tēnei mea o te eke hoiho me te whakahonohonoa nō reira he pai ki ahau te hoki mai ki te kite i tōku whānau i tōku iwi e eke hoiho ana kia whakarangatira ai ki a rātou ngā āhuatanga whakarangatira o te hoiho me te tangata.”

Hei tērā tau ka hoki atu ki Equitana Melbourne hei tūwaewae mō taua whakataetae.