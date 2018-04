Ka tae tētahi o ngā tauira o te kura tuarua o Raukura ki NASA

Kua whai wāhi a Taipari Walker o te kura tuarua o Raukura ki roto i tētahi tira haere ki NASA Houston. He kaupapa tēnei nā te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa me Callaghan Innovations, koia tētahi o ngā tauira kei raro i te kura ahorangi o Te Kunenga ki Pūrehuroa a Puhoro.

Kua puta tētahi huarahi hōu mo tēnei tauira tau tekau mā rua a Taipari Walker na runga i te pūtaiao. “He mahi rangatira te pūtaiao, nō Patutātahi ahau, ka mutu kei te haere au ki Houston, he tirohanga nui tēnei, na whai anō mehemea he huarahi atu anō kei mua i a koe whaia”!

I ngā hararei o te kura e tū mai nei, ko Taipari tētahi o ngā tauira tekau mā rima o ngā tau tekau mā toru, tekau mā rua kua tohua kia haere ki Houston ki raro i te kura ahorangi o Puhoro. Ki tā te kaiako matua mo te Pūtaiao ki te kura tuarua o Raukura, “Taipari is one of those young men that you can’t help but admire he is very humble, he tries his best, his best may not be there excellent super high achieving amazing you know he really gets it he understands what he is doing in class he is a nature leader”.

Puhoro Academy which fosters young Maori school pupils in science. He is currently a live in student of Rotorua Boys High and his inspiration for doing what he does is his whānau. “I pakeke ahau ki Patutātau, ka mutu i te wā i waipukehia taku kainga he uaua, i hoki ahau ki te whakapai me te whakatika i te taone, te whakatika i taku kainga me ngā kainga o aku hoa, ko te whainga kia hoki te hapori ki ngā wā o mua” ki tā Walker.