Ka tae atu te tini ngerongero ki te marae o Tauarau ki te tangihanga o Te Rangi McGarvey

E tuku atu ana ngā poroporoāki a ngā iwi o te motu me ngā āpiha o Te Taraipunara o Waitangi ki te tohunga reo Māori ki Te Rangi Karaitiana McGarvey ki te marae o Tauarau i te whārua o Rūātoki ki Tūhoe.

Whakarauika atu ana te tini ngerongero tāngata ki te whakamānawa i a Te Rangi Karaitiana McGarvey.

Ko tā te haukāinga he tangata ngākau māhaki ia, e matatau ana ki ngā kōrero o nehe me ngā whakapapa. He ngākaunui ia ki tōna iwi ā, e arohatia ana e rātou hoki.

“I ohorere pēnei nā nā te mea, kei te tamariki tonu tuatahi, tuarua, ahakoa i kite au i a ia i te marama kua pahemo ake, ka noho māua ki te kōrerorero kei te pēhea ērā mea katoa, kore rawa au i mārama kei te māuiui kē a Rangi,” i kōreo atu a Hemana Waaka (Ngāi Tūhoe).

E whia kē ngā tau ka mahi ia hei kaiwhakapākeha i ngā uiuitanga mō Te Taraipunara o Waitangi ki ngā rohe o Te Urewera, Te Rohe Pōtae, Taihape, Whanganui tae noa atu ki a Ngāpuhi.

“Karekau he tangata tū atu i a Rangi e whakapākehā i ngā korero Māori,” i mea atu a kaiwhakawā Craig Coxhead o Te Taraipunara o Waitangi.

“Ngā kōrero o ngā kuia, ngā korero o ngā koroua, ngā korero o ngā kaikerēme e tū ana kei mua i a mātou. Nā Rangi i whakamārama atu ki ngā mea kāore e mōhio te reo Māori he aha ā rātou kōrero.”

Ā e ora tonu ana ngā taonga tuku iho a Rangi ki ngāna tamariki

“Kua oti i a ia te whakarite i te āhuatanga o āna tamariki,” i kī atu a Waaka.

“Ki te taha o Haturini, he matatau ki te reo me ōna tikanga, tahi a Tamahau, karekau he rerekē, i rerekē ake. Tahi tō rātou māmā e tino mārō ngā tikanga o te reo e pā ana ki a Ngāi Tūhoe. Koirā tētehi o ngā taonga i mau tonu a ia mai i tōnā pāpā.”

E whia rau tāngata ka tae atu āpōpō mō tōna uhunga ka tīmata hei te tekau mā tahi karaka i te ata. Kātahi ka nehua ki te rua kōiwi o ngōna tūpuna ki te urupā kei muri i te marae.