Ka rongo a Uropi ngā waiata reka a Tommy Taurima ki tētahi Ahurei o te ao

Kei te kawe atu te kapa haka hōu o Tikitiki o Rangi i ngā waiata a te kaitito a Tommy Taurima ki te taiopenga ahurea o te ao ki Wiwi. Ko te wā tuatahi tēnei i ngā tau tekau mā ono ka waiatatia āna waiata ki tāwāhi.

Kua utua ngā tīkiti kia ahu atu ai rātou ki Wiwī.

Hei tētahi Mema o Tikitiki o Rangi a Hawea Kingi, “Mō te nuinga o tātou koinei te wā tuatahi mō te mahi kapa haka tino miharo, te nuinga o te roopu nō Ngāti Kahungunu ngā uri o Ngāti Kahungunu hoki te nuinga o te roopu nō te hahi Moromona.”

I whakatū te mokopuna a Tommy Taurima i tēnei rōpū hei whakahōnore i tōna matua kēkē me tōna huritau 80.

E ai ki te mokopuna a Tommy Taurima a Te Rina Hirini, “Uncle hasn't taken a group and he hasn't taught anyone and I just think his taonga his waiata are so precious that they need to be shared that they need to be sung.”

Kua roa a Tommy Taurima e mahi ana i ngā mahi a Rehia, he huhua ngā waiata kua titoa e ia hei waiata arohanui o te ao Māori.

Engari kua whakahoungia tētahi o ngā waiata tino Rongonui a Kotiro Māori E.

“I revamped that, well he changed the lyrics a little bit in the first verse, there are new actions, the boys have new actions just kind of lifted it up some more.”

He 35 - 40 ngā roopu ka tū ki te atamira li taua taiopenga o te ao ki mua hoki i te tini ngerongero.