Ka rere te wiarua Māori ki ēnei huihuinga - Minita Whakawhanake Māori

I tū tētahi whakatau mō Nanaia Mahuta me tāna ope nō Waikato i te ata nei, ā ko tēnei te kaupapa nui tuatahi māna i tōna ekenga hei Mīnita Whanaketanga Māori. I hoki ngā mahara a Nanaia ki te wā ia Parekura Horomia tērā kōpaki i te mea ko tāna huritau tēnei, ā, i tīmata tēnei whakataetae i tōna wā hei mīnita whanaketanga Māori.

Ka whakaeke a Nanaia Mahuta ki tāna kaupapa nui tuatahi hei Mīnita Whanaketanga Māori.

"Te kitenga mai i ā tātou tamariki mokopuna kei runga i te ātāmira, te whakapāpāho ā rātou nei reo ā rātou whakaaro kua kite mai i tā rātou tū ā-rohe, ā-iwi ana te pai hoki."

Ko te amorangi ki mua, neke i atu i te 200 ngā ringa raupā e hāpai ana i ngā mahi o muri.

E ai ki tētahi Kaimahi a Samantha Cotter, "Awesome work from all of our whānau here and we're all her for our kids."

E āki ana te heamana o Te Mana Kuratahi, a Jack Te Moana, kia tautokotia tēnei kaupapa e te kāwanatanga.

"Ko ngā rangatahi o Te Mana Kuratahi, ngā rōpū katoa, ko rātou ngā rangatahi mō āpōpō ko rātou ngā rangatahi mō āpōpō mo te matatini ka tū."

E ai ki a Mahuta, he tūāpapa ā-puta tēnei mōmō whakataetae, ā, mā ēnei kaupapa te ao Māori e whakawhanaketia.

"Kia kite mai tō tātou iwi o Aotearoa kua ora pai te ngākau o te Māori i roto i ēnei o ngā āhuatanga, nā, te mahi kapa haka."

Kei kō atu i te kotahi miriona tāra te wāriu hei whakahaere i Te Mana Kuratahi, ā, mā ngā koha tautoko ka mānū tonu te whakataetae nei.

Ka tū te rā whakamutunga o te whakataetae hei āpōpō, ā, tokowhitu ngā rōpū ka tū ki te ātāmira. Ka puta te whakatau a ngā kaiwhakawā i muri i te kotahi karaka i te ahiahi.