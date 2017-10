Ka rere atu te terenga ahurea Māori tuatahi ki te moana o Taupō-nui-ā-Tia

Ko Taurikura he wheako whāwhā i te ahurea Māori tuatahi ka whakangahau i te marea mā runga poti i te moana o Taupō-nui-ā-Tia i te raumati nei. I whai wāhi motuhake ake a Te Kāea ki te toro atu ki tā rātou whakaharatau hei mua i tā rātou terenga tuatahi ā tērā marama.

“He kawe haere i ngā tūruhi ki runga i tō tātou moana,” i kī atu i te kaiwhakahaere o Taurikura, i a Henare Pitiroi.

“Ko te ia o ngā korero me ngā waiata e kawe ana e hāngai ki te oranga o te wai. Ki ngā takahanga whenua a Ngātoroirangi. I te mea ka tae atu ki te toka o Ngātoroirangi koirā me kī te haerenga o te poti nei, kua whakahāngai ngā korero ki a Ngātoroirangi.”

Ka whakangahaua ngā manuwhiri e ngā mahi a rēhia e ngā tuākana hoki nō Te Kura Kaupapa Māori o Whakarewa i Te Reo ki Tūwharetoa, ka whāwhā atu ki ngā tī rākau me te poi.

“He pai te whakaatu i ā mātou ahurea ki ngā tāngata nō tāwāhi,” i mea atu a kaihaka, a Waikeria Panapa.

“He wheako tino pai, he āheingā kia whakaputa i tō tātou Māoritanga ki te ao,” i kī atu a Takoha Pitiroi.

Nō tērā tau a Taurikura i tīmata ai te whakangahau i ngā maenene ki ngā hōterā. I tono atu te kamupene tāpoi o Chris Jolly Outdoors ki te mahi ngātahi.

“It's just something unique for lake Taupo,” said Chris Jolly skipper Pete Boyle.

“Nobody else does it here. It's just awesome. It just goes with the whole area here, going around having a look at the history of the lake. Round there at the Māori rock carvings around there in Mine Bay.”

Nā te mahi ngātahi kua whai kaupapa pakihi hōu a Taurikura.

“Ka whakatūria tētahi konohete ki te kura ake,” i mea atu a Pitiroi, “nā ko ngā tamariki kei te whakahaere i te taha hāngi, te manaaki i te manuhiri, kei te whakahaere i te taha ki te konohete.”

Ka tū te terenga tuatahi ā te tuarua o Noema.