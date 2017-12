Ka puare te hapori o Murupara i ngā kāpata kai ki te āwhina i te hunga pōkaikaha

He nui te mahi o te taone iti o Murupara ki te āwhina i ngā whānau e pōkaikaha ana hei mua o te kirihimete. Mō te wā tuatahi i whakahaerehia e te taone o Te Waiariki ki te rāwhiti i te kaupapa takoha kai i tā rātou hui taurima ā-hapori.

Mā tōu rourou, mā tōku rourou ka ora ai te iwi te whakatauki e hāngai ana ki te taone o Murupara.

“My mum gave me a can of peaches so I can go on this ride,” i kī atu tētehi tama i te huinga taurima.

“It’s really cool to give our whānau cans.”

Tōna kotahi mano waru rau ngā kainoho ki tēnei taone, wheoi ahatia te tokoiti he nui te aroha. Kua puare ngā tatau o te ngākau me te kāpata hei whakatīnana i te aroha ki te hunga e noho toimaha ana hei te wā o te kirihimete.

“I think it's awesome,” i mea mai i te kaiwhakahaere i a Tracey Waller.

“More that creates magic within communities I think when people give. And who knows how that helps in other people within the community as well.”

“With all the different issues that the community faces we decided to do a payment by food items. So payment for the food items you get rides and all the face painting, balloons,” i mea atu ia.

He taone tōnui i te mahi ngāhere i mua i ngā tau i waenganui o te waru tekau i te whakaumanga tūmataiti. Ināianei e rua tekau mā whitu ōrau te hunga kore mahi, he pūwhā i tā te wawaenga o te motu.

“He pai mō ngā whānau mō ngā rangatahi ki te whakahuihui i a rātou, whakawhanāungatanga,” i korero atu i a Wharehuia Tamepo (Ngāti Manawa, Ngāti Whare).

He tika tēnā, koinā te mea nui ki te awhi i a tātou whānau i roto i te pōharatanga.

“He whakaaro pai tēnei e hāngai ana ki ngā rawhana kia kohi moni ai te whānau,” te kupu a tētehi uri rangatahi, a Pīhopa (Ngāi Tūhoe, Waikato).

Ka whakatōpūhia ngā kai kātahi ka tuku ki ngā whānau hei te wā whakanui i te rā whānau o Te Karaiti.