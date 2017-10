Ka piri a Winitana ki a Reipā - Delamere

E whakapono ana te mema pāremata ō mua mō Aotearoa Tuatahi, a Winston Peters ka piri atu a Winston Peters ki a Reipā.

Ko tā Tuariki, ko tā Reipa me Jacinda Ardern he wairua hākoakoa ki a Winston, engari anō a Nāhinara horekau rawa e pērā ana. Ko tāna anō, e whakahīhi ana ngā Minita o Nāhinara, me te mea nei, kua waru ki te iwa tau rātou e noho ana i ēnā tūranga, ā, ka whakaarongia e tērā taumata anō, horekau i a Aotearoa Tuatahi ngā pūkenga whakahaere i ēnā tūranga rā.

Tā Tuariki Delamere - "E whakapono ana ahau, e whai whakaaro ana a Nāhinara ki a ia. Kahore ana hoa pēnei i a Paul East, ā, ko Bill English te kaumātua o ngā Nāhinara engari i tae mai ia i te wā i te hiahia pana atu a Nāhinara i a Winitana."

"E whakapono ana ahau e whai whakaaro nui ana a Reipa, a Jacinda, a Kelvin, ngā mema Māori anō hoki ki a Winston. A, ahakoa kahore hoki e whakaae ana ngā mema Māori ki ētahi o ngā kaupapa a Winston, e whai whakaaro ana rātou ki a Winston tātemea he kaumātua rangatira ia, he pukenga tōrangapū."

I runga anō i te mōhio, kua wehe a Metiria Turia āe rāpea ka tāea? E mea ana a Tuariki, patere pai ana a Metiria ki te panga kōrero kino, te whiu whakapae ki runga i Winston i a ia i Te Ana o Te Raiona. A, he uaua mā Winston te mahi tahi me Te Rōpū Kākāriki, ā, tērā pea he māma ake te mahi tahi kē me Nāhinara.

"I te wā i meatia e ia he tangata kaikiri a Winitana, kahore rawa atu nei a Winitana i te pērā. Nā reira, ka uaua te huarahi mā Winitana, engari kua māma ake te haere i te wehenga atu o Metiria."

"He ture tā Te Rōpū Kākāriki e mea ana, me whai rātou i te whitu tekau mā rima ōrau o ngā tautoko, ā, nā tēnei ka uaua, ā, ka uaua."

Ae marika! I uru atu a Delamere ki ngā mahi tōrangapū i te tau iwa tekau mā ono, nāna Te Tai Rāwhiti i wikitoria. Iwa tekau mā waru, ka wetekina haere ngā here o Aotearoa Tuatahi ki a Nāhinara, kātahi ka kite i ngā hakihaki ō te Pāti rā.

Nā Rodney Hyde, mema ō mua mō ACT te whakatau i te whakarite a Delamere tētahi kū whakahē i te kaiārahi o Aotearoa Tuatahi, a Winston Peters me te whakarite i tētahi rōpū tōrangapū hou me ngā pūmanawa e rima, ko ngā mema Māori ēnei o Aotearoa Tuatahi, ā, kaua ko Winston.