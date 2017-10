Ka para ngā iwi o Tauranga Moana i te huarahi mātauranga mō ngā uri whakaheke

Ko Takiri ko te Ata, he hui whakanui i te tū rangatira me te mātauranga Māori i aratakina rā, e te mātanga aronui nei, e Matiu Dickson. Nā ngā Iwi o Tauranga Moana me Te Whare Wānanga o Waikato te huinga nei i karanga hei whakatītina i ngā rangatira Māori o āpōpō.

Tauranga Moana, Tauranga Tangata - he huinga nei hei whakahōnore i tō rātou pou pūkenga matua o mua i Te Piringa i Te Whare Wānanga o Waikato.

Ki te mihi atu ki a Waikato. Ki te whakarite wā hei hokinga mahara, hei hokinga whakaaro ki ngā kaupapa i tino hāpaingia e ia," ka kī mai a Ngareta Timutimu (Ngāi Te Rangi, Ngāti Ranginui).

"Hei tauria pea mā mātou kei Tauranga Moana nei."

He huhua ngā kaupapa kōrero whērā i te ture, ngā mahi hapori, ngā take ā-Iwi me te reo Māori.

Ētahi o ngā pūkenga o Matiu hei tāhūhū korero, ko te reo tētahi, āna mahi rōia ētahi, ko ngā take whenua tētahi, anā, ko te kapahaka anō tētahi," te kī atu a Te Ururoa Flavell.

"Kua tae mai ngā waha kōrero ki te wāwāhi ki te āta wetewete i ngā take e korero ake nei."

Nō te marama o Apereira a Matiu Dickson i mate ohorere ai. He tangata manawanui ki ngōna iwi, ki ngōna hapori. Kua mahue i a ia he tuāpapa hei whakawhanake ake i ngā whare wānanga, i ngā iwi me ngā hapori whānui kia puāwai.

"Mōku ake me ngā āhuatanga kua takoha mai e uncle Matiu, kia whakarauorahia tō tātou reo," ka kī atu a Meremaihi Aloua (Ngāi Te Rangi, Ngāti Ranginui).

"Ko tērā kei reira te mana Māori motuhake. Ko ō tātou whenua, mana whenua, mana moana, ērā āhuatanga katoa e hiahia ana kia tuku pai atu ki ngā reanga kei te whai mai."

I mea mai anō a Timutimu, "I kite ahau te maha o ngā rangatahi hei whakakīkī haere i ngā whāwhāruarua ka whakawāteahia, engari ki ahau nei kia piki mai ngā rangatahi ināianei."

E whakarite ana ngētehi putea tautoko whakamaharatanga mā ngā uri tokorua kia haere ai ki Te Whare Wānanga o Waikato me Te Whare Wānanga o Te Awanuiārangi.