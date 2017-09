Ka pakanga tonu mō te Mana Māori Motuhake ahakoa pēhea te otinga hei te rā pōti

Kia ora tonu te Mana Māori Motuhake, ahakoa pēhea te otinga hei te rā pōti. Koinei tā te kai-ārahi o te rōpū Mana a Hone Harawira ao ake i te kōrero tautoko kua whakapuakitia e te Pāti Māori kia mahitahi tonu ā muri ake ki te kore ia e uru anō ki rō pāremata.

E mea ana a Hone Harawira, "E tika ana kia kaua e whakaarohia e mutu ana tēnei mea te Mana Māori Motuhake ā te rā pōti, e kao! He hikoi nui, he hikoi roa. Me mihi au ki a Tuku mō tona ake kōrero. Māku anō e kōrero tautoko i tera kia haere tonu te kaupapa mō te Mana Māori Motuhake."

Hei tā te kaiarahi o Mana, ko ngā momo pērā i a Rawiri Paratene, Tame Iti, Dr Lance O'Sullivan me te rōpū House of Shem ētahi o te kotahi rau mano tangata neke atu kei te tautoko te karanga ki runga o Pukamata kia pōti-a-rautaki nei te rohe pōti o Te Tai Tokerau.

Hei tā te tumuaki o te Pāti Māori a Tukoroirangi Morgan i tērā wiki, "He moumou wā te tuku i te pōti mō Kelvin koia te tuarua ki runga anō i te rārangi ingoa. He pai kē atu kia tuku i taua pōti hei tautoko i a Hone."

E mea ana a Hone Harawira ki Te Kāea i tē rā nei, "E rua anake ngā tāngata i roto i Te Taitokerau e kore e tautokotia i te kaupapa. I think ko Kelvin Davis me tona campaign manager a Kaye, ēngari tētahi atu o ngā mea tautoko nei ko te campaign manager o Peeni Henare. Koia tētahi i whakapāho atu i tona tautoko."

E ai ki a Hone, kei runga ake te karanga a te Kingi Māori Tuheitia kia whakatinanahia ai te Mana Māori Motuhake e ēnei tōrangapū.

"Ko te ora kainga rua. He mea nui tērā two for one. Kei kōna kē taku whanaunga a Kelvin, tuku pōti mai mō Hone, ā, e rua ngā mema mō Te Tai Tokerau."

E ai ki a Tukoroirangi, "Ka ngana tonu mātou ki te mahitahi. Me mahitahi i te mea he pūkenga ōna he whakaaro ōna ka mutu ko te ngākau he ngākau Māori."