Ka ora tonu ngā reta mai tētahi hoia nō Te Arawa ki tōna whānau

Ka noho mo āke tonu atu ngā reta i tono ki waenga i ngā mātua o Lyndal Walker i ngā tau o te pakanga tuarua o te ao ki roto i tētahi pukapuka i whakaterea i ēnei rangi okioki. Touched by War - Wartime Memories te ingoa o te pukapuka e whakaatu ana i ngā reta o Rūtene Roki Maika me tōna hoa wahine. He koha na ngā tuahine nei a Jill Robinson, Lyndal Walker me Marua Chadwick o Te Arawa. “Ko te tino uptake kei konei mātou na runga i ngā reta o ngā mātua. Kotahi rau. Na to mātou māmā i tiakina mo mātou” ki tō Walker. Ko Rūtene Roki Maiki o Te Whakarewarewa i uru ki roto i te ope taua Māori rua tekau mā waru. He taonga tuku iho ngā reta ki ana tamahine hei whāngai ki te katoa. “I te mōhio mātou mo ngā reta, i ngā tau ka huri na Lyndal i whakauru ki runga i tētahi kōpae, ahakoa ka wareware ana mātou ki ngā reta nei, ka whakaara ake anō, ko te mea nui kua aro mai aku tamariki ki ēnei kōrero” ki tō Marua Chadwick. Mo tōna tuahine a Jill Robinson “he māmā ake kia wareware mātou heoi e māmā tonu kia pānui i ngā kōrero ki o mātou mokopuna me te kī koinei to tipuna koroua”. I timata te whakaaro mo te waihanga i tēnei pukapuka i te Pīpiri o terā tau, wha tekau ngā kōrero mai i ngā whānau nō Rotorua kei roto. Hei tō William McDonald, perehitini ō mua mo te rōpū hoia o Rotorua ”ko te mea ohorere mō mātou i te nui o rātou e hiahia ki te whāngai kōrero me whai whakaaro ngā tari RSA katoa kia pēnei i roto i ngā tau e tū mai nei”. Ka haere ngā pūtea ka puta mai tēnei pukapuka hei awhina i ngā hoia ō mua me o rātou whānau.