Ka mihia ngā māhuri kaiwaiata Māori i ngā wāhanga tohu Māori, auraki hoki

I nā pō rā ka mihia ngā māhuri kaiwaiata Māori i ngā tohu waiata Vodafone o Aotearoa. Ka kitea whānuitia ngā pūkenga i roto i ngā wāhanga tohu Māori, tohu auraki hoki.

He ihu puku, ka eke hei whetū maiangi i te ao waiata. Ka whakanuia a Te Karehana Gardiner-Toi i te haka, ā, ka kawea he tohu Tui ki te kainga i te pō tohu Vodafone New Zealand Music Awards.

"Kei te hīkaka katoa te wairua, te ngākau, ngā kare ā-roto, kei te āhua karekare haere engari, tau ana te ngākau."

I ā ia e tuku mihi ana ki te tini me te mano, i tuku maioha atu a Teeks ki āna pouako. Ko Maisey Rika tētahi. I heke iho ia i te wāhanga tohu Māori kia tautoko i ngā pūkenga hou ka puea mai.

Ka eke hoki te kaiwhiwhi i te tohu Best Roots Artist, a Israel Starr ki te taumata. E harikoa ana ia ki te kite i ngā pūkenga waiata ki roto i ngā karangatanga auraki.

"It's just a blessing to see our culture and our people being on that level."

I mīharo katoa te marea i te ngāwari o te reo Māori i rere i te kaitono Best Pop Artist, i a Theia. Ka whaiwhakaaro ia ki tōna ahurea Māori mō tōna arohanui ki te kaupapa.